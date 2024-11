Die Brauerei JW Lees baut an sieben ihrer Pubs im britischen Nordwesten Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf. Dafür kooperiert JW Lees mit dem Ladestationsbetreiber Be.EV. Be.EV wird "an sieben Standorten 22 ultraschnelle Ladestationen installieren", so das Unternehmen. Darüber hinaus werden im Rahmen der Vereinbarung auch bestehende Ladestationen aufgerüstet. Insgesamt rechnet Be.EV mit Investitionen von über 1,8 Millionen Pfund allein für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...