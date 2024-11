Die Covestro-Aktie verzeichnete am Freitag leichte Kursgewinne im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 57,60 EUR, was einem Plus von 0,2 Prozent entspricht. Damit nähert sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR, welches am 21. Oktober 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR am 2. Februar 2024 zeigt sich eine deutliche Erholung des Kurses.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Parallel zur positiven Kursentwicklung gab es Bewegungen in der Aktionärsstruktur. Die UBS Group AG meldete eine Veränderung ihrer Stimmrechtsanteile an Covestro. Der Gesamtstimmrechtsanteil beläuft sich nun auf 4,88 Prozent, wobei 3,25 Prozent auf direkte Stimmrechte und 1,63 Prozent auf Instrumente entfallen. Diese Änderung unterstreicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an dem Leverkusener Unternehmen.

Anzeige

Covestro-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Covestro-Analyse vom 11. November liefert die Antwort:

Die neusten Covestro-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Covestro-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Covestro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...