München (ots) -Am 6. November 2024 begannen die Deutschen den Tag mit der Nachricht, dass der nächste US-Präsident Donald Trump heißen wird, am Abend gingen sie ins Bett mit dem Wissen, dass ihre eigene Regierung gerade implodiert war. Für viele zwei politische Kernschmelzen auf einmal, die das Land verunsichert und mit vielen Fragen zurückgelassen haben. Während die Deutschen vor allem Fragen stellen, macht sich der designierte US-Präsident Trump bereits ans Werk, schafft Fakten - etwa mit seiner Ankündigung, aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen zu wollen. Zu den wahlentscheidenden Themen gehörten vor allem die Wirtschaft und die hohen Preise - Themen, die auch in Deutschland immer drängender werden. Unsere Reporter berichten aus Duisburg und Pittsburgh, welche Themen der arbeitenden Bevölkerung unter den Nägeln brennen und was sie von der Politik erwarten. Jörg Schönenborn wird mit aktuellen Zahlen diese Eindrücke untermauern. Wenn wir von der Wirtschaft reden, reden wir sowohl in Deutschland als auch den USA von der Auto-Industrie, die durch die in Deutschland als auch in den USA immer wieder neu geführte Debatte um die Zukunft der E-Mobilität gegenüber der chinesischen Konkurrenz ins Hintertreffen gerät. Wir sprechen mit der US-amerikanischen Publizistin und Historikerin Anne Applebaum über den Aufstieg der ultrakonservativen Kräfte in den USA und welche Parallelen sie zwischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und Europa sieht.Das "ARD extra" behandelt zwei historische Ereignisse, die nicht nur zufällig am selben Tag passiert sind, sondern auch einen größeren inneren Zusammenhang haben, als es auf den ersten Blick scheint. Eine 45-minütige Analyse - nicht nur der aktuellen Situation, sondern auch der Auswirkungen auf jeden von uns. Von und mit denselben ARD-Journalisten, die bereits am vergangenen Mittwoch auf die aktuellen Entwicklungen reagiert haben: dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preiß in Berlin und Jörg Schönenborn, dem Wahlexperten in Köln.Moderation: Ellen EhniDiese Sendung wird zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV.Redaktion: Rupert Wiederwald, Shafagh Laghai, Jan Koch, Michael Heussen