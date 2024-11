EQS-Ad-hoc: ELARIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ELARIS AG: Aufsichtsratsvorsitzender der ELARIS AG legt sein Amt zum 9. Dezember 2024 nieder



11.11.2024 / 16:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Aufsichtsratsvorsitzender der ELARIS AG legt sein Amt zum 9. Dezember 2024 nieder Bad Dürkheim, 11. November 2024 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der ELARIS AG ("ELARIS", ISIN DE000A37FT17), Lutz Leif Linden, hat die Gesellschaft heute darüber informiert, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats zum 9. Dezember 2024 niederlegen wird. Linden sieht durch seine normale berufliche Tätigkeit beim Automobilclub von Deutschland sowie durch die zusätzlichen Funktionen beim Automobilweltverband FIA, die er kürzlich übernommen hat, seine zeitliche Verfügbarkeit künftig so weit eingeschränkt, dass er seine Funktion als Aufsichtsrat von ELARIS nicht in der gewohnt hohen Qualität wahrnehmen könnte. Vorstand und Aufsichtsrat von ELARIS danken Herrn Linden für sein Engagement und seine wertvolle Arbeit. ELARIS wird kurzfristig die gerichtliche Bestellung eines geeigneten neuen Aufsichtsratsmitglieds initiieren. Die Gesellschaft plant, dem zuständigen Amtsgericht die Bestellung von Herrn Yao Zheng vorzuschlagen. Zheng ist ausgewiesener Automotive-Experte. Er verfügt zudem über ein umfangreiches Netzwerk zu chinesischen Elektromobilitätsmanufakturen und -zulieferern.



ERLÄUTERUNGSTEIL Lars Stevenson, CEO und Gründer von ELARIS: "Wir bedanken uns bei Lutz Leif Linden ganz herzlich für die wichtigen Impulse und seine Expertise, mit denen er die erfolgreiche Entwicklung von ELARIS in den vergangenen Quartalen begleitet hat. Ich bedauere sein Ausscheiden, möchte ihn aber gleichzeitig zu seinen zusätzlichen, hochkarätigen Aufgaben bei der FIA beglückwünschen. Wir wünschen ihm beruflich und persönlich nur das Beste. Wir sind zuversichtlich, mit Yao Zheng zeitnah einen hochqualifizierten Fachmann im Aufsichtsrat begrüßen zu können, von dessen Expertise und Netzwerk in China ELARIS bei der bisherigen Unternehmensentwicklung bereits signifikant strategisch und operativ profitiert hat. Als Bindeglied nach China wäre Zheng eine absolute Bereicherung für den Aufsichtsrat von ELARIS." Lutz Leif Linden, scheidender Aufsichtsratsvorsitzender von ELARIS: "Ich bedaure es sehr, dass ich mich aufgrund meiner neuen Verpflichtungen gezwungen sehe, meine Position als Aufsichtsrat bei ELARIS aufzugeben. In den vergangenen rund 15 Monaten hat ELARIS wichtige positive Weichenstellungen vorgenommen, an denen der Aufsichtsrat maßgeblich mitgewirkt hat. Entsprechend sehe ich das Unternehmen aussichtsreich positioniert und werde die weitere Entwicklung mit Interesse verfolgen und bei Bedarf gerne fallweise unterstützen."

