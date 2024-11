Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete in der jüngsten XETRA-Sitzung einen leichten Kursanstieg. Das Wertpapier startete bei 5,20 EUR und erreichte im Tagesverlauf einen Höchststand von 5,27 EUR. Trotz der positiven Tendenz bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,98 EUR, das am 18. April 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt somit etwa 53 Prozent unter diesem Jahreshöchststand. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich der Kurs vom 52-Wochen-Tief von 4,91 EUR, das am 13. November 2023 verzeichnet wurde, erholt hat und nun etwa 5 Prozent darüber liegt.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie für ProSiebenSat1 Media SE. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 0,050 EUR im Vorjahr darstellen würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 7,60 EUR, was ein erhebliches Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kursniveau andeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

