Die Novartis-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag an der SIX Swiss Exchange einen erfreulichen Kursanstieg. Trotz des allgemein angespannten Marktumfelds in Europa konnte das Wertpapier des Pharmariesen um 0,8 Prozent zulegen und notierte bei 93,57 Schweizer Franken. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 93,63 CHF, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch das Handelsvolumen von über 1,3 Millionen gehandelten Aktien, was auf ein reges Interesse der Investoren hindeutet.

Ausblick und Analystenbewertungen

Experten sehen weiteres Potenzial für die Novartis-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,63 CHF ermittelt. Dies würde einem Aufwärtspotenzial von etwa 6,5 Prozent entsprechen. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 7,57 USD je Aktie. Zudem erwarten sie eine Erhöhung der Dividende auf 3,80 USD, was die Attraktivität der Aktie für einkommensorientierte Anleger steigern könnte. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

