Die Scout24-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang, wobei der Kurs um 0,5 Prozent auf 83,10 Euro sank. Trotz dieser Entwicklung bleibt das Unternehmen im Fokus der Anleger, insbesondere aufgrund der jüngsten Analysteneinschätzungen. Die Deutsche Bank Research hat ihr Kursziel für Scout24 angehoben, was auf ein anhaltendes Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeutet.

Dividendenprognose und Jahresausblick

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 1,24 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der Gewinn pro Aktie wird für 2024 auf 2,74 Euro geschätzt. Diese Prognosen unterstreichen die solide Position von Scout24 im Markt, trotz der aktuellen Kursschwankungen. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Kennzahlen, die für den 27. Februar 2025 erwartet wird, könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

