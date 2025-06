Chartupdate: Cerro de Pasco - Nach Ausbruch aus dem Dreieck auf Sechsmonatshoch

Anzeige / Werbung Es sieht charttechnisch gut aus für die kanadische Explorationsgesellschaft Cerro de Pasco Resources! Der im Chartcheck vom 6. Mai avisierte Ausbruch des kanadischen Edel- und Buntmetallexplorers Cerro de Pasco Resources (WKN A2N7XK / TSXV CDPR) aus der Dreiecksformation hat sich kurz nach der Analyse realisiert. Der untere Schenkel des blauen Dreiecks hat sich seitdem nach oben fortgesetzt und fungiert nun als Aufwärtstrendlinie. Seit gestern konnte auch das durch die graue Linie angezeigte Sechsmonatshoch überwunden werden Die 200 Tagelinie steigt stetig an, wogegen die 100 Tagelinie nach dem Rückgang im März und April erst seit Mitte Mai wieder den Weg nach oben eingeschlagen hat. Der MACD Indikator schwächelte in den Zwanzigern des Mai etwas, generierte aber kein Verkaufssignal - somit gilt das Kaufsignal vom April weiterhin. Bemerkenswert zeigt sich der Chaikin Money Flow, der durch den fast überwiegenden Verlauf oberhalb der 0,0 einen nahezu durchgehenden Zufluss von Kapital in die Aktie anzeigt.

