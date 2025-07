Bosnien-Herzegowina: Terra Balcanica - Nachbar Adriatic bringt Silbermine in kommerzielle Produktion

Anzeige / Werbung Noch ist Terra Balcanica von einer Produktionsaufnahme weit entfernt. Aber das Unternehmen treibt das Silber- und Antimonprojekt Viogor Zanik weiter voran. Adriatic Metals (ASX ADT / WKN A2JMMA) hat vor wenigen Tagen die kommerzielle Produktion auf der Silbermine Vareš in Bosnien und Herzegovina ausgerufen! Das bedeutet in diesem Fall, dass die australische Gesellschaft den geplanten Anlagendurchsatz über 14 Tage zu 75% und über sieben Tage zu 80% aufrechterhalten konnte. Ende Juni erreichte man dann einen Durchsatz von 2.000 Tonnen pro Tag oder 90% der Nennkapazität. Wie Adriatic erklärte, folgt dieser Meilenstein auf die Lösung von Problemen in Bezug auf die Kapazitäten zur Behandlung des anfallenden Abraums. Das Unternehmen hatte den Bau der Abraumanlagen Veovaca im März abgeschlossen und das erste Material dort im April gelagert. Eine spezielle Zugangsstraße, die die Verarbeitungsanlage Vareš mit der Abraumeinrichtung verbindet, wurde im vergangenen Monat fertiggestellt und ist seitdem in Betrieb. Erste, neue Mine Europas seit mehr als zehn Jahren Das Unternehmen teilte zudem mit, dass der Abbau gut vorangehe und man im zweiten Quartal bereits 900 Meter an Untertageentwicklung abgeschlossen habe. Das sei ein Quartalsrekord. Auch die Anlage laufe stabil und die notwendigen Genehmigungen, das Material und Personal seien vorhanden, um die Produktion auch in Zukunft stabil zu halten. Die Produktion an sich war bereits im vergangenen Jahr angelaufen, sodass Vareš zur ersten neuen Mine in Europa seit mehr als zehn Jahren wurde. Terra Balcanica Resources will dem großen Vorbild folgen Die kanadische Terra Balcanica Resources (WKN A40DA5 / CSE TERA) ist ebenfalls in Bosnien Herzegowina aktiv, und zwar in nur 80 Kilometer Entfernung zur Vareš-Mine. Auch Terra konzentriert sich auf ihrem polymetallischen Viogor Zanik-Projekt auf Silber, hat dort aber auch signifikante Goldwerte nachgewiesen - und vor allem auch Antimon! Diese Spezialmineral ist insbesondere für den Verteidigungssektor von Bedeutung und hat, da der Markt zum größten Teil von China kontrolliert wird, stark an Wert gewonnen. Anfang des Jahres hatte Terra Balcanica ein Bohrloch vom Zielgebiet Brezani gemeldet (Teil des Viogor Zanik-Projekts), das zu den besten Antimon-Bohrungen des Jahres 2025 überhaupt zählt!

Quelle Rock Report Natürlich ist Terra Balcanica Resources noch weit von einer Produktionsaufnahme entfernt, auch wenn Adriatic selbstverständlich das große Vorbild ist. Das Unternehmen hat bislang immer wieder vielversprechende Bohrergebnisse vorgelegt - allerdings zum großen Teil bevor Silber und Gold in den Steilflug übergingen -, aber noch keine eigene Ressource definiert. Das soll sich jetzt ändern! Wir warten gespannt auf die Meldung zum Beginn der neuen Bohrkampagne in Bosnien Herzegowina!

