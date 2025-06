Anzeige / Werbung

Kaum jemand spricht darüber, doch das Silberdefizit steigt global weiter an und wird dies voraussichtlich auch in Zukunft tun.

Man sagt, dass an der Börse die Zukunft gehandelt und diese in den Kursen um etwa ein halbes Jahr vorweggenommen werde. Manchmal so will es scheinen sind die Finanzmärkte der aktuellen Entwicklung allerdings nicht nur um sechs Monate, sondern einige Jahre voraus. Dies geschieht etwa dann, wenn in einem Hype technische Entwicklungen in ihren Auswirkungen massiv vorweggenommen werden.

Geschehen ist dies in den letzten Jahren zuerst beim Lithium, anschließend beim Wasserstoff und aktuell beim Thema Künstliche Intelligenz. Hier waren bzw. sind die Kurse der aktuellen technischen Entwicklung so weit vorausgeeilt, dass es Jahre benötigt, ehe die wirtschaftliche Dynamik den Kursen folgen kann. In der Regel wird der Abstand zwischen den weit vorausgeeilten Kursen und hinterherhinkenden Realität in diesen Fällen durch massive Kursverluste wieder verkürzt.

Ebenso gibt es Situationen und Sektoren in denen eine sich anbahnende Entwicklung von der Börse total verschlafen und erst viel zu spät in den Blick genommen wird. Zwei Sektoren in denen dies aktuell zu beobachten ist, sind das Uran und das Silber. Der Uranpreis ist in den letzten Monaten von seinem Hoch bei 105 US-Dollar je Pfund wieder deutlich zurückgekommen, obwohl die Urannachfrage unverdrossen weiter ansteigt und die Produktion der Minen nicht nennenswert gesteigert wurde.

Kaum bemerkt, aber: Der Welt geht das Silber aus!

