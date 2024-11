DJ BDI-Präsident Russwurm: Deutschland ohne erfolgreiche Wirtschaft nicht tragfähig

Von Andrea Thomas

DOW JONES--BDI-Präsident Siegfried Russwurm hat ein Umdenken in Deutschland gefordert, damit der Bedeutung von wirtschaftlichem Erfolg für den Erhalt des Sozialstaats mehr Gewicht gegeben wird. Denn ohne Wachstum sei dieser in Deutschland nicht finanzierbar. In den USA sei den Menschen klar, dass ihre Rente davon abhänge, dass Unternehmen Geld verdienten. In Deutschland herrsche hingegen die Auffassung vor, die Rente sei sicher, egal ob die Unternehmen Geld verdienten oder nicht, so der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).

"Wenn unsere Wirtschaft nicht erfolgreich ist, dann ist dieses Land nicht tragfähig", warnte Russwurm auf dem SZ Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. "Es ist verdammt eilig, die Kurve zu kriegen, damit wir endlich auch wieder (...) ein gesellschaftliches Verständnis dafür bekommen müssen, dass dieses Land als Industrieland, Exportland und Innovationsland erfolgreich sein muss - weil wir uns sonst dieses Leben und diese Gesellschaft nicht mehr leisten können."

Für den wirtschaftlichen Erfolg in Europa benötige es zudem einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt, da die vielen unterschiedlichen Regelungen in den Ländern der Europäischen Union es Unternehmen schwer machten. Er forderte für Deutschland außerdem mehr Planbarkeit bei den Energiepreisen für Unternehmen ein. Die aktuelle Unsicherheit wirke sich negativ auf die Investitionspläne der Betriebe aus. Notwendig sei außerdem mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Es müsste Menschen, die mehr arbeiten wollten, dies erlaubt werden. "Selbst bei 42 Stunden fällt doch nicht jeder tot von der Stange", so Russwurm.

November 11, 2024 10:43 ET (15:43 GMT)

