Eine der größten staatlichen Rentenversicherungen in den USA, das New York State Teachers' Retirement System, hat Änderungen bei seinen größten Investitionen vorgenommen. Im dritten Quartal hat das New York State Teachers' Retirement System Positionen in Palantir und Dell aufgebaut und die Bestände von Walmart und T-Mobile US reduziert. NYSTRS gab die Aktiengeschäfte unter anderem in einem Formular bekannt, das bei der Börsenaufsichtsbehörde United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. NYSTRS erklärte, dass es keine Kommentare zu einzelnen Beteiligungen abgebe. Der Fonds verwaltet mehr als 130 Milliarden US-Dollar und gehört damit laut Pensions & Investments …