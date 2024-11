Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat ein neues GNSS-Modul, eine Antenne und ein Echtzeit-Kinematik-Korrekturdienstpaket (RTK) angekündigt, um eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen und die Beschaffung und Integration von Komponenten und Dienstleistungen zu vereinfachen. Das kombinierte Paket wird Entwicklern dabei helfen, diese einzelnen Komponenten in einem vorintegrierten und vorab getesteten Paket für eine Vielzahl von Massenmarktanwendungen zusammenzuführen, wie z. B. für Verbraucherrobotik, Sport, Automobil, Mikromobilität und intelligente Landwirtschaft.

Das Paket besteht aus dem Quadband-GNSS-Modul LG290P von Quectel, der geodätischen Antenne YEGN103W8A oder der Patch-Antenne YEGD006U1A von Quectel und den kürzlich eingeführten RTK-Korrekturdiensten, die eine präzise Positionierung unterstützen, wenn Satellitensignale verdeckt sind. Quectel kann auch Design- und Zertifizierungsdienste anbieten.

"Quectels attraktives Angebot an Antennen, die bereits mit Modulen vorintegriert sind, vereinfacht und rationalisiert die Entwicklung und Zertifizierung von Geräten erheblich. Durch die Kombination von Antenne und Modul mit Quectel RTK Services können Kunden jetzt noch größere Vorteile daraus ziehen", erklärt Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Kunden wünschen sich Lösungen aus einer Hand, die den Anforderungen ihrer Anwendungsfälle entsprechen, und dieses neue Paket wird ihnen dabei helfen, Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Die RTK-Korrektur ist eine komplexe Aufgabe, die wir im Auftrag unserer Kunden übernehmen können, sodass sie in der Lage sind, hochpräzise Ortungsdienste ohne großen Aufwand bereitzustellen."

Das Quectel LG290P ist ein hochpräzises Quad-Band-GNSS-Modul für mehrere Konstellationen, das den gleichzeitigen Empfang von GPS-, GLONASS-, Galileo-, BDS-, QZSS- und NavIC-Konstellationen unterstützt. Das LG290P unterstützt Multimode- und Quad-Band-RTK-Algorithmuslösungen, um eine schnelle und zuverlässige hochpräzise RTK-Positionierung in komplexen Szenarien wie städtischen Umgebungen und dichter Baumbedeckung zu gewährleisten.

Mit On-Chip-Speicher und sicherem Boot-Safe-Lademodus bietet das Modul eine Auswahl an Schnittstellen, darunter UART, SPI und I2C. Mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis +85 °C und Abmessungen von 12,2 mm x 16,0 mm x 2,6 mm kann dieses vielseitige GNSS-Modul mit RTK eine Genauigkeit bis auf Zentimeter-Ebene erreichen.

Die aktive GNSS-Antenne Quectel YEGN103W8A arbeitet in den Frequenzbändern 1164-1300 MHz und 1525-1606 MHz und unterstützt mehrere GPS-, BDS-, GLONASS-, Galileo- und L-Bänder. Die Antenne kann magnetisch oder mit einem Saugnapf befestigt werden und ist sowohl RoHS- als auch REACH-konform.

Die Quectel YEGD006U1A bietet Entwicklern eine Patch-Antenne für die gleichen Frequenzbänder und Konstellationen wie die YEGN103W8A. Neben der RoHS- und REACH-Konformität ist die Antenne auch POPS-konform.

Die RTK-Korrekturdienste von Quectel wurden entwickelt, um fortschrittliche IoT-Anwendungen zu unterstützen, die auf eine hohe Positionierungsgenauigkeit angewiesen sind. Die RTK-Korrekturdienste von Quectel bieten eine robuste Netzabdeckung durch eine umfangreiche Auswahl an erstklassigen RTK-Korrekturdienstleistern, wodurch eine umfassende Abdeckung und Zuverlässigkeit gewährleistet wird. Der Dienst ermöglicht es Kunden, Echtzeit-Genauigkeitsverbesserungen mit geringer Latenz zu erzielen, was perfekt für zeitkritische Anwendungen in dynamischen Umgebungen ist.

Quectel wird auf der Electronica München 2024 ausstellen Besucher können sich in Halle B6 am Stand 241 über das GNSS-Paket und die gesamte Produktpalette von Quectel informieren. Vereinbaren Sie hier einen Termin mit dem Team.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

