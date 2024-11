Zum Wochenstart zeigt sich der Platinpreis stabil und notiert derzeit bei 982 US-Dollar - ein Plus von 1,1 % gegenüber dem letzten Wochenschluss. Blickt man fünf Handelstage zurück, ergibt sich allerdings ein leichter Verlust von 1,5 %. Diese Schwankungen verdeutlichen die volatile Marktlage, in der Platin zunehmend an Bedeutung gewinnt, besonders in Zusammenhang mit dem wachsenden Interesse der Wasserstoffwirtschaft. Investoren beobachten die Entwicklungen aufmerksam, da Platin als strategisch wichtiger Rohstoff für nachhaltige Energietechnologien ...

