WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schlusskurs um 0,51 Prozent auf 3.568,19 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 1.777,73 Einheiten.

Auch die europäischen Leitbörsen starteten klar fester in die neue Woche. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps, dem Bruch der deutschen Ampel-Koalition und dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed rechnen Experten nun mit einer etwas entspannteren Woche. Marktbeobachter verwiesen zudem auf die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrally an den Märkten.

Datenseitig gab es zu Wochenbeginn keine nennenswerten Impulse. Die heimische Industrie und Bauwirtschaft stecken nach wie vor in einer hartnäckigen Rezession. Das dämpft auch Teile des Dienstleistungssektors. Unternehmen wie auch Haushalte sind unverändert pessimistisch, schreibt Wifo-Experte Stefan Ederer im aktuellen Konjunkturbericht.

Im weiteren Wochenverlauf sollte die am Dienstag anstehende ZEW-Umfrage Beachtung an den Märkten finden. In den USA sind die Verbraucherpreise am Mittwoch das Highlight der Woche./ger/ste/APA/ngu

AT0000999982