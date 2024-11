Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, auf der renommierten Fachmesse Electronica 2024 sein bislang umfassendstes Portfolio von IoT-Lösungen präsentieren zu können. Mit mehr als 155 neuen Produkten, die das Unternehmen seit der letzten Electronica in München vorgestellt hat, ist Quectel in der Branche weiterhin führend bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für die Schaffung einer vernetzten Zukunft. Mit seinem neuesten Portfolio von IoT-Lösungen präsentiert Quectel eine umfangreiche Palette von fortschrittlichen Vernetzungsoptionen. Dazu zählen unter anderem neue Antennen und Module für 5G, RedCap (Reduced Capability), NTN (Non-Terrestrial Networks), ferner Smart Modules sowie Module für Hochpräzisions-GNSS-, WLAN- und Bluetooth-Anwendungen.

Nach Analysen von IoT Analytics wird die Zahl der vernetzten IoT-Geräte bis Ende 2024 voraussichtlich um 13% steigen, also von 16,6 Milliarden vernetzten IoT-Geräten Ende 2023 auf 18,8 Milliarden bis Ende 2024i Dementsprechend hat Quectel während der letzten beiden Jahre seinen Ruf als Lieferant der Wahl für IoT-Lösungen gestärkt und sein Portfolio erweitert. Dieses umfasst nun 95 neue Module und 58 Hochleistungsantennen für ein breites Spektrum von IoT-Anwendungen, das von Lösungen für intelligente Städte (Smart Cities) über die Industrieautomation und den Automobilsektor bis zum Gesundheitswesen und zu den Märkten für intelligente Haustechnik (Smart Home) reicht. Dieses beeindruckende Wachstum verdeutlicht das konsequente Engagement von Quectel für die Verbesserung der Konnektivität und der IoT-Technologie weltweit.

"Die Erweiterung unsere Portfolios, zu dem jetzt über 155 neue Produkte gehören, die wir in den letzten beiden Jahren auf den Markt gebracht haben, zeigt ganz klar, wie entschlossen sich Quectel dafür einsetzt, die IoT-Technologie voranzubringen", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Auf der Electronica 2024 in München ist unser Team den Besuchern gern behilflich, sich in unserer neuesten Auswahl von Antennen und Modulen zurechtzufinden, die dafür entwickelt wurden, IoT-Anwendungen rationeller einzuführen und die Vernetzungslösungen zu ermöglichen, die für den Erfolg unserer Kunden aus unterschiedlichen Branchen so wichtig sind."

Mit seiner Portfolio-Erweiterung reagiert Quectel auf die sich schnell entwickelnden Anforderungen der IoT-Landschaft. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Kunden immer häufiger maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene und anspruchsvolle Betriebsumgebungen wünschen, sind die neuesten Angebote von Quectel ein Beleg für die Ausrichtung des Unternehmens für die Bereitstellung von adaptierbaren Hochleistungslösungen.

Diese Lösungen sind speziell auf die Anforderungen an branchenübergreifende IoT-Anwendungen zugeschnitten, sorgen für eine nahtlose Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen und unterstützen eine schnelle Kommunikation mit niedrigen Latenzzeiten. Die erweiterte Palette der angebotenen Antennen gewährleistet unter verschiedensten Betriebsbedingungen eine zuverlässige Signalqualität, während die 5G-, GNSS- und NTN-Fähigkeiten eine präzise Positionsbestimmung, globale Reichweite und eine leistungsstarke Datenverarbeitung für erfolgskritische Einsätze ermöglichen.

Das breite Spektrum der neuen Module und Antennen stellt sicher, dass Quectel weiterhin der Anbieter mit den vielseitigsten und umfassendsten IoT-Lösungen ist und den Kunden eine unübertroffene Flexibilität über verschiedene Netzwerke, Frequenzen und Installationsbedingungen hinweg bietet.

Quectel präsentiert sich auf der Electronica 2024 in München Besucher erhalten weitere Informationen zur gesamten Palette der Quectel-Produkte ine Halle B6 auf dem Stand Nr. 241. Planen Sie für ein Treffen mit dem Team hier etwas Zeit ein.

