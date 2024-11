© Foto: Andreas Arnold/dpa

Konjunktursorgen mit Blick auf China trugen dazu bei, dass der Dax am Freitag vergangener Woche letztlich um 0,76 Prozent auf 19.215,48 Punkte verlor. Zu Handelsbeginn legte der deutsche Leitindex aber wieder zu.Auf Wochensicht resultierte daraus ein Minus von etwa 0,2 Prozent. Am Freitag hingegen konnte der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, um 0,23 Prozent zulegen und schloss bei 26.590,85 Punkten. Zu Beginn der neuen Handelswoche scheint der DAX sich aber wieder zu erholen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem zwei Themen: Zum einen der Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Zum anderen das Ende der Ampel-Koalition in Deutschland, was wiederum Fragen über die …