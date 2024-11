DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen fassen Mut - Contimarge gefällt

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt ist fest in die neue Woche gestartet. Gestützt wurde die Stimmung von der andauernden Rekordjagd an der Wall Street, den weiter fallenden Ölpreisen und den nach der jüngsten Erholung stabilen Anleihen. "Die befürchteten Alptraumszenarien nach der US-Wahl sind sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt ausgeblieben", hieß es von CMC. Der DAX habe mittlerweile seine Unentschlossenheit abgelegt und schiele wieder Richtung Allzeithoch bei 19.675 Punkten. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 19.449 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,1 Prozent auf 4.854 Punkte zu. Der Euro stand weiterhin unter Druck und wertete auf 1,0651 Dollar ab.

Der Blick der Anleger richtete sich aber auch weiter nach China. "Obwohl die Regierung ihre Anstrengungen zur Ankurbelung der Wirtschaft verdoppelt hat, sind die Verbraucherpreise im Oktober so langsam gestiegen wie seit vier Monaten nicht mehr", so CMC. Die Deflation bei den Erzeugerpreisen habe sich vertieft. Rohstoffaktien hinkten der Entwicklung am Gesamtmarkt denn auch hinterher und fielen um 1,1 Prozent zurück. Belastende wirkt am Rohstoffmarkt auch die Dollar-Stärke. Der Ölpreis fiel um rund 3 Prozent, Gold gab um 2,6 Prozent nach.

Continental übertrifft die Gewinnerwartungen

Bei den Unternehmensdaten wurden überwiegend gute Zahlen vorgelegt. In der Autobranche ging es weiter mit Zahlen der Reifenhersteller. Bei Continental wurden die Gewinnerwartungen im dritten Quartal übertroffen, die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr wurde nur wie erwartet etwas reduziert. Die höhere Marge überraschte im Handel positiv, entsprechend schossen die Aktien um 10,6 Prozent nach oben. Der Drittquartalsausweis von Conti habe die Stärke des Reifengeschäfts (14,5% Marge) ebenso demonstriert wie die andauernde Verbesserung im Automobilgeschäft (4,2% Marge), so Jefferies.

Hannover Rück hat zwar nicht mit allen Kennziffern die Prognosen getroffen, die Schaden-Kosten-Quote ist mit lediglich 88 Prozent aber noch etwas besser ausgefallen als erwartet. Hier stiegen die Aktien um 3,1 Prozent. Den Reingewinn sieht der Konzern nun bei rund 2,3 Milliarden Euro, bisher war er von mindestens 2,1 Milliarden Euro ausgegangen.

Bei Stahlhersteller Salzgitter ging es indes tief in die Verlustzone, die Titel reagierten volatil und schlossen letztlich mit Abgaben von 3,3 Prozent. Die Wertanpassungen und die negative operative Entwicklung seien negativ für die Salzgitter-Aktie, meinten die Analysten von Baader. Die Übernahmespekulation dürfte jedoch in den kommenden Wochen der Haupttreiber für die Aktie sein. Thyssenkrupp verloren 2,2 Prozent, auch belastet von der generellen Schwäche im Rohstoffsektor.

Triton baut Beteiligung an Evotec aus

Evotec haussierten mit Aufschlägen von 16,8 Prozent. Im Handel machten Übernahmespekulationen die Runde. Die Private Equity Gruppe Triton hat die Beteiligung an dem Biotechunternehmen auf rund 10 Prozent ausgebaut.

Die Spekulation um ein mögliches Gebot von Moncler trieb Burberry am Montag weiter um. Die Aktie zog zunächst kräftig an, schloss letztlich allerdings mit kräftigen Abschlägen von 3,3 Prozent. Grund hierfür war ein Reuters-Bericht. Dort hieß es mit Verweis auf Kreise, dass sich Moncler nicht in Übernahmegesprächen befände.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.854,03 +51,27 +1,1% +7,4% Stoxx-50 4.335,09 +48,09 +1,1% +5,9% Stoxx-600 512,37 +5,74 +1,1% +7,0% XETRA-DAX 19.448,60 +233,12 +1,2% +16,1% FTSE-100 London 8.125,19 +52,80 +0,7% +4,4% CAC-40 Paris 7.426,88 +88,21 +1,2% -1,5% AEX Amsterdam 878,29 +4,11 +0,5% +11,6% ATHEX-20 Athen 3.476,94 +38,51 +1,1% +11,3% BEL-20 Bruessel 4.293,44 +27,80 +0,7% +15,8% BUX Budapest 76.890,10 +639,59 +0,8% +26,8% OMXH-25 Helsinki 4.475,09 +25,52 +0,6% -1,5% ISE NAT. 30 Istanbul 10.261,20 +97,32 +1,0% +27,9% OMXC-20 Kopenhagen 2.429,73 +63,40 +2,7% +6,4% PSI 20 Lissabon 6.387,74 +32,74 +0,5% +0,4% IBEX-35 Madrid 11.597,30 +45,70 +0,4% +14,8% FTSE-MIB Mailand 34.343,83 +527,25 +1,6% +11,4% OBX Oslo 1.325,41 +2,93 +0,2% +11,0% PX Prag 1.670,08 +4,98 +0,3% +18,1% OMXS-30 Stockholm 2.576,43 +17,68 +0,7% +7,4% WIG-20 Warschau 0,00 0,00 0,0% -1,9% ATX Wien 3.568,19 +18,03 +0,5% +2,6% SMI Zuerich 11.902,79 +105,07 +0,9% +6,9% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0651 -0,5% 1,0716 1,0733 -3,6% EUR/JPY 163,85 +0,2% 164,50 163,79 +5,3% EUR/CHF 0,9374 -0,1% 0,9397 0,9382 +1,0% EUR/GBP 0,8277 -0,2% 0,8297 0,8301 -4,6% USD/JPY 153,82 +0,7% 153,53 152,63 +9,2% GBP/USD 1,2869 -0,3% 1,2915 1,2929 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2281 +0,4% 7,2008 7,1963 +1,5% Bitcoin BTC/USD 84.549,55 +4,7% 81.271,75 76.390,75 +94,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,19 70,38 -3,1% -2,19 -3,6% Brent/ICE 71,68 73,87 -3,0% -2,19 -4,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,875 42,07 +4,3% +1,81 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.614,85 2.684,32 -2,6% -69,48 +26,8% Silber (Spot) 30,56 31,31 -2,4% -0,74 +28,6% Platin (Spot) 965,06 971,95 -0,7% -6,90 -2,7% Kupfer-Future 4,25 4,31 -1,4% -0,06 +7,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2024 12:09 ET (17:09 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.