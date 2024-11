Die PayPal-Aktie erlebt derzeit eine bemerkenswerte Renaissance an der Börse. Nach einem dramatischen Absturz von 80 Prozent vom Rekordhoch bei 310,16 Dollar zeigt der Bezahldienstleister nun deutliche Anzeichen einer Erholung. Analysten reagieren optimistisch auf die jüngsten Entwicklungen und heben ihre Kursziele an. Die positive Stimmung wird durch solide Quartalszahlen untermauert: Im dritten Quartal 2024 konnte PayPal einen Gewinn pro Aktie von 1,00 USD verzeichnen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der Umsatz legte um 6,05 Prozent auf 7,86 Milliarden USD zu.

Herausforderungen trotz Aufschwung

Trotz des aktuellen Aufwärtstrends steht PayPal weiterhin vor Herausforderungen in einem hart umkämpften Markt für digitale Zahlungen. Experten sehen jedoch langfristig weiteres Potenzial für das Unternehmen. An der NASDAQ konnte die Aktie zuletzt deutlich zulegen und notierte bei 85,73 USD, was einem Anstieg von 3,3 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt.

