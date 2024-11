Der Krypto-Markt ist wieder voll in Schwung: Mehrere digitale Vermögenswerte erreichen Höchststände, so auch der Altcoin Cardano (ADA), der weiter Rekorde aufstellt.Der Kryptomarkt erlebt ein massives Comeback, und Cardano (ADA) gehört zu den größten Gewinnern. Die ADA-Token verzeichnen einen Kursanstieg von 33 Prozent innerhalb von 24 Stunden, während der Gesamtmarkt der digitalen Vermögenswerte wieder in Richtung 3-Billionen-Dollar-Marke steigt - ein Niveau, das zuletzt 2021 erreicht wurde. Cardano auf der politischen Bühne: Hoskinsons Plan für Washington Cardano-Gründer Charles Hoskinson sorgt für Aufsehen, indem er Pläne ankündigt, sich aktiv in die Krypto-Politik der USA einzubringen. …