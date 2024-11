KI und Nasdaq 100 Momentum Highlights des Monats. Welche Aktien jetzt kaufen?

Anzeige / Werbung

Zum Start in den November mit neuen Rekorden bei den großen US-Indizes zeigt sich auch ein positives Bild bei den Momentum-Aktien. Darauf gehen wir in dieser Monatsauswertung konkret ein und stellen eine Vielzahl an Veränderungen vor, die auch schon bekannte Werte wieder zurück in die Box brachten. Cybersecurity bleibt neben Software der führende Bereich, aus dem sich die Aktienboxen zusammensetzen. Aber auch der Bereich Energie, Urlaubsplanung sowie Personalvermittlung sind immer wieder Themen, bei denen die KI stärker zum Einsatz kommt.

Begleitend erörterten wir im ersten Teil des Videos noch einmal den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Diese Strategie kann mit wenigen Klicks direkt umgesetzt und auf ein Depot angewendet werden.

Wir starten in der Berichterstattung mit DoorDash, dem größten Essenslieferanten aus den USA. Er absolvierte jüngst das erste Quartal im Gewinn seit dem Börsengang 2020 und wächst weiter rasant. So sollen im vierten Quartal bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar Gewinn erwirtschaftet werden und rund 700 Millionen Essensbestellungen bearbeitet werden. Schaut die Konkurrenz hier "nur" neidvoll zu?

Mit Crowdstrike kam gleich ein bekanntes Unternehmen, welches sich vom Schock aus dem Sommer nach einem missglückten Update wieder zurück in der Gunst der Anleger meldete, ebenso in unserer Box. Sicherheit im Datentransfer ist die Basis für unsere Kommunikation der Neuzeit. Bei Bedrohungen wird es immer wichtig bleiben, schnell die Gefahr abzuwehren und auch den Angriff zurückzuverfolgen. Genau auf diese Prozesse hat sich das IT-Unternehmen spezialisiert. Ähnlich wie Fortinet, die wir auch schon ausführlicher vorstellen und die zudem physische Produkte, wie einen Token-Generator, produzieren.

Die Kommunikation läuft sehr oft über T-Mobile US ab. Der weltweit größte Mobilfunkanbieter ist weiterhin eine Tochter der Deutschen Telekom und führt damit den US-Markt vor Verizon und AT&T an. Ein stetiger Netzausbau, eine Fusion und große Kooperationen brachten die starke Positionierung, die weiter ausgebaut wird. Da genießen viele Amerikaner:innen ihren Kaffee gern bei einer Videotelefonie in einer der vielen Starbucks-Filialen. Auch diese Aktie baute nach dem neuen CEO und mit dessen Ideen wieder Momentum auf und kann sich auf einen Wachstumskurs vorbereiten. Gelingt dies trotz der Konkurrenz im Kaffee-Segment?

Neben der bereits vorgestellten Constellation Energy, die nur Strom aus einem der betriebenen Atomkraftwerken exklusiv an Microsoft liefert, kamen auch zwei neue Werte auf die Agenda. Mit Twilio gelingt die Kommunikation im Netz via SMS oder WhatsApp nahezu automatisiert und Dayforce bietet umfangreiche Software-Tools im Bereich von HR und weiteren Workflows an. Auch Williams Companies trat in den Fokus, ein Spezialist für Erdgas-Exploration, Veredelung und Weiterleitung.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.