DJ ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Habeck: Termin für Vertrauensfrage ist Sache von Kanzler Scholz

Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist es die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), wann er die Vertrauensfrage stellen wird. Nach seinem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte Habeck, die Stimmung im Gespräch sei der Ernsthaftigkeit der Lage angemessen gewesen. Inhaltliche Details wollte er nicht nennen.

BVR: Investitionsschwäche hält 2025 an

Die Investitionsschwäche in Deutschland wird nach einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR auch im kommenden Jahr noch anhalten. Nach einem Rückgang in diesem Jahr um rund 2 Prozent sei für 2025 nur mit einem minimalen Anstieg der Investitionen von Unternehmen und Privathaushalte um 0,25 Prozent zu rechnen, erklärte der BVR in seinem Konjunkturbericht. "Deutschland weist seit fünf Jahren eine anhaltende Investitionsschwäche auf und performt deutlich schlechter als seine europäischen Nachbarn", sagte BVR-Chefvolkswirt Andreas Bley.

Fed/Kashkari: US-Daten entscheiden über Zinsschritt im Dezember

Die anstehenden US-Konjunkturdaten werden darüber entscheiden, ob die US-Notenbank die Zinsen im Dezember erneut senken wird, so der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari. "Die Erwartung ist, dass wir im Dezember eine weitere Zinssenkung vornehmen werden. Wir müssen aber abwarten, wie die Daten tatsächlich aussehen, bevor wir irgendwelche Schlüsse ziehen", sagte Kashkari in der CBS-Sendung Face The Nation. "Das ist in sechs Wochen. Aber ich denke, eine weitere Zinssenkung ist durchaus möglich", ergänzte Kashkari, der in diesem Jahr kein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses ist. Auf die Frage, wie die Fed auf eine kämpferische Trump-Administration reagieren würde, sagte Kashkari, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank durch rechtliche Garantien gewährleistet sei.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2024 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.