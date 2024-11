Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Montag einen beeindruckenden Aufschwung und erreichte zeitweise ein neues Allzeithoch. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 565,80 EUR, nachdem es bereits in der Vorwoche um satte 16 Prozent zugelegt hatte. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 614,63 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Positive Geschäftsentwicklung treibt Aktienkurs

Die starke Performance des Rüstungskonzerns spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider. Der Gewinn je Aktie stieg auf 3,11 EUR, verglichen mit 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Gleichzeitig verzeichnete Rheinmetall einen Umsatzzuwachs von 39,53 Prozent auf 2,45 Mrd. EUR. Diese positive Geschäftsentwicklung sowie die Aussicht auf eine erhöhte Dividende von voraussichtlich 7,77 EUR je Aktie im kommenden Jahr dürften das Anlegerinteresse weiter befeuern.

