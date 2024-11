Die BYD Aktie befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase, nachdem sie kürzlich an der Widerstandszone oberhalb von 321 Hongkong-Dollar gescheitert ist. An der NASDAQ OTC verzeichnete das Papier einen leichten Anstieg um 0,4 Prozent auf 35,33 USD. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,41 CNY und erwarten für 2024 einen Gewinn von 12,99 CNY je Aktie. Im vergangenen Quartal konnte BYD seinen Umsatz um beachtliche 24,65 Prozent auf 214,39 Mrd. HKD steigern.

Herausforderungen bei Markteintritt in Nordamerika

Trotz umfangreicher Bemühungen hat BYD seine Pläne für einen Markteintritt in Kanada vorerst auf Eis gelegt. Grund dafür sind die hohen Einfuhrzölle der kanadischen Regierung für chinesische Elektrofahrzeuge. Dennoch bleibt ein zukünftiger Eintritt in den nordamerikanischen Markt nicht ausgeschlossen. Gleichzeitig expandiert BYD auf dem heimischen Markt und bringt in Zusammenarbeit mit Huawei den Flaggschiff-Geländewagen Bao 8 für die Automobilmarke Fang Cheng Bao auf den Markt.

