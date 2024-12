NEW YORK (dpa-AFX) - Der mit Spannung erwartete letzte diesjährige Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat die New Yorker Börsen am Mittwoch belastet. Der Dow Jones Industrial gab seine vorher noch zu Buche stehenden Gewinne auf, indem er mit 0,56 Prozent ins Minus drehte. Er fiel genauso wie seine beiden wichtigsten Indexkollegen auf ein Tagestief. Der marktbreite S&P 500 verlor zuletzt 0,65 Prozent an Wert. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte vorher schon leicht im Minus gelegen, doch sein Abschlag schwoll zuletzt auf 0,92 Prozent an.

Die Fed hat ihre Zinsen erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte auf einen Korridor von 4,25 bis 4,5 Prozent gesenkt.

Chefökonom Michael Heise von HQ Trust sagte in einem ersten Kommentar: "Die Zinssenkung ist aktuell gerechtfertigt, aber sie bleibt ein kleiner Schritt ins Ungewisse". Er geht davon aus, dass diese Unsicherheit vorerst anhält und betonte, es spreche vieles dafür, dass die Fed bei Ihrer Sitzung Ende Januar eine Zinspause einlegen wird. Die Entscheider der Notenbank rechnen für 2025 im Mittel mit einem Leitzins von 3,9 Prozent.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners erwähnte in einer ersten Einschätzung erhöhte Inflationserwartungen für 2025 als kritisches Thema. In der größer werdenden Spanne der Preissteigerungserwartungen einzelner Fed-Mitglieder werde sichtbar, wie schwer sich diese mit der Einordnung der Wirtschaftspolitik unter dem designierten US-Präsident Donald Trump täten./tih/men

