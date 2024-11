BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding will eigene Aktien zurückkaufen. In einem ersten Schritt können Anteilseigner ihre Papiere für 21,65 Euro je Titel anbieten, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Indus hatten zuvor auf Xetra mit 20,40 Euro geschlossen. Insgesamt will das Unternehmen hierbei maximal 700.000 Anteilscheine erwerben, woraus sich ein Volumen von bis zu gut 15 Millionen Euro ergibt.

Anschließend sollen weitere Aktien über die Börse gekauft werden. Hierfür stehen bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung, wobei nicht mehr als 200.000 Stück erworben werden sollen.

Anleger zeigten sich erfreut. Das Indus-Papier legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast fünf Prozent zu./he/bek