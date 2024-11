The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2024ISIN NameCA37638G1063 GIVEX CORP.LU2206597713 UBSLFS-MSCI EMU S.R. AEODSE0014956306 SYNCRO GROUP AB BSE0016278303 OSCAR PROP H.(POST SPLIT)