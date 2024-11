Bitcoin schießt durch Wale im Moonvember an die 85.000 USD

Die Bitcoin-Bullen scheinen nicht mehr aufhaltbar zu sein. Denn nachdem das letzte Allzeithoch aus diesem Jahr überwunden wurde, kennt der Kryptomarkt nur noch eine Richtung. Mittlerweile hat sich BTC durch den zugenommenen Optimismus nahe an die Marke von 85.000 USD bewegt, welche er möglicherweise heute noch überschreiten könnte.

Aktuell notiert er bei einem Preis in Höhe von 84.653 USD. Zudem nahm die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes über die vergangenen 24 Stunden um 4,65 % auf 2,87 Bil. USD zu, was einem neuen Jahreshoch entspricht.

Ebenso haben die Investoren den Presale des vielseitigen Meme-Coin-Ökosystems Pepe Unchained erneut verstärkt zugekauft. So konnte dieser mittlerweile 26,8 Mio. USD an Finanzmitteln einwerben. Denn der Fear-and-Greed-Index des Kryptomarktes bewegt sich wieder in den Bereich der extremen Gier.

Insbesondere die Meme-Coins haben heute zu den großen Gewinnern gehört. So konnten sie ihre Marktkapitalisierung um beeindruckende 32,4 % auf 105,9 Mrd. USD steigern. Von der großen Nachfrage nach den Coins aus diesem Sektor könnte bald das neue Meme-Coin-Ökosystem von Pepe Unchained profitieren.

Daher haben zuletzt auch wieder Wale zugegriffen, und den Presale nahe an die 27 Mio. USD getrieben. Viele Analysten erwarten nach dem erfolgreichen Vorverkauf, der noch eine kleine Anzahl von Coins übrighat, eine ähnliche Entwicklung nach den Listungen an den Kryptobörsen, wobei schon einige Tier-1-Exchanges ihr Interesse bekundet haben sollen.

Frühen Investoren können sich die $PEPU-Coins nun noch für weniger als einen Tag und 23 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,01259 USD sichern. Zudem erhalten sie schon jetzt eine Staking-Rendite, die derzeit bei 90 % pro Jahr liegt.

Was bedeuten die neuen BTC-Allzeithochs für den Kryptomarkt?

Als Bitcoin gestartet wurde, hätten viele nicht gedacht, dass er eines Tages einmal einen so hohen Preis erreichen wird. So hat der Programmierer Laszlo Hanyecz noch im Jahr 2010 für zwei große Pizzen 10.000 BTC bezahlt, was heute 846.530.000 USD entspricht. Daher dürften es die teuersten Pizzen in der Geschichte gewesen sein, während dies auch ein Grund ist, warum Bitcoin weniger als Zahlungsmittel und eher als Wertspeicher verwendet wird.

Aber auch im Jahr 2020, als BTC bei einem Preis in Höhe von 20.000 USD notierte, schienen die 100.000 USD für einige Investoren schier unerreichbar. Mittlerweile befindet sich Bitcoin jedoch nahe an dieser Grenze, wobei einige in den kommenden Jahren sogar noch von deutlich höheren Preisen von mehr als 1 Mio. USD ausgehen. In diesem Bullenmarkt liegen die Erwartungen hingegen oft bei mehr als 100.000 USD, womit auch deutlich mehr möglich ist.

Bitcoin wird dabei insbesondere von der lockeren Zinspolitik und der Wahl des Krypto-Präsidenten Donald Trump angetrieben, was wir bereits seit Monaten immer wieder exakt so prognostiziert haben. Denn das Ergebnis der US-Wahl sorgte historisch so gut wie immer für Verunsicherungen und zuvor für eine Korrektur. Genau dies ist auch dieses Mal eingetroffen.

https://twitter.com/TheCryptoDev_/status/1854886586032267386

Einige Investoren ziehen es hingegen vor, nun verstärkt auf die Altcoins zu setzen, da diese deutlich volatiler sind. Denn Bitcoin hat bereits eine höhere Marktkapitalisierung und so ist sein Steigerungspotenzial geringer als bei den günstiger bewerteten Altcoins. Laut Chris von WealthSquad werden bald viele ungläubig zurückschauen, dass wir Bitcoin für weniger als 100.000 USD kaufen konnten, so wie es damals bei den Boomern und den Immobilien war.

https://twitter.com/CJ_Johnson17th/status/1855481334824640546

Der Meme-Coin-Sektor ist besonders volatil und daher werden jetzt in diesem Bereich so hohe Kursanstiege beobachtet. So konnte heute Dogecoin um 20,2 %, PeiPei um 37,5 %, Billy um 54,4 % und Comedian von Sothebys um 102,2 % steigen.

Noch beeindruckender ist Act I The AI Prophecy, welcher um 2.287,7 % zulegte. Denn insbesondere die neuen Coins haben ein deutlich größeres Steigerungspotenzial. Eine der neuesten Chancen bietet nun Pepe Unchained, welcher nicht einmal an den Kryptobörsen eingeführt wurde.

Wale setzen vermehrt auf Pepe Unchained

Das neue Meme-Coin-Ökosystem von Pepe Unchained scheint unter Walen immer mehr die Runde zu machen. Denn die Berichte von Wal-Transaktionen mehren sich in letzter Zeit, nachdem zuvor schon mit Mario Nawfal unter anderem einer der größten X-Podcaster auf diesen aufmerksam geworden ist.

Allein in diesem Monat wurden schon mehrere Wale beobachtet, welche $PEPU-Coins in ihre Portfolios aufgenommen haben. So hat einer von ihnen in der vergangenen Woche 6 Mio. Token im Wert von 77.000 USD gekauft. Ein weiterer erwarb 2,2 Mio. $PEPU für 27.000 USD. Am Wochenende war es ein weiterer mit 4,6 Mio. Coins für 63.000 USD.

Wal kauft $PEPU-Coins für 63.708,83 USD | Quelle: Etherscan

Nicht wenige Investoren orientieren sich an den Investitionen der Wale, da sich hinter ihnen teilweise institutionelle Anleger verbergen. Diese führen in der Regel eine deutlich gründlichere Due Diligence durch, haben große Teams von Experten, spezialisierte Tools wie KIs und einiges mehr. Da sie auf Grundlage von fundamentalen Daten und nicht nur auf Gefühl investieren, werden sie auch als "smart money" bezeichnet.

Zudem wäre es nicht die ersten Risikokapitalfonds, welche sich im Meme-Coin-Bereich engagieren. Denn Stratos hat unter anderem Dogwifhat gekauft, als dieser noch bei 0,01 USD notierte. Mittlerweile beträgt dessen Kurs 3,12 USD, was somit eine Rendite in Höhe von 31.000 % entspricht. Somit hätte man schon 100 USD in 31.000 USD verwandelt.

Darum stürzen sich die Wale auf Pepe Unchained

Es gibt einige Vorteile, welche die Wale in Pepe Unchained erkannt haben könnten. Zuerst einmal ist es die Tatsache, dass wir uns wieder laut den On-Chain-Daten und Meme-Coin-Statistiken im Meme-Coin-Superzyklus befinden. Daher werden in diesem Sektor auch rekordverdächtige Gebühreneinnahmen erwirtschaftet.

Davon profitieren wiederum die Launchpads, von denen, insbesondere Pump.Fun hervorzuheben ist, welches allein gestern mehr als 2,3 Mio. USD verdient hat. Zudem handelt es sich um eine Meme-Coin-Infrastruktur, was bedeutet, dass unabhängig von dem Ausgang der meist erfolglosen Meme-Token durch die hohe Nachfrage Gewinne erwirtschaftet werden können. Allein seit März waren es schon mehr als 184,5 Mio. USD.

Allerdings sind die meisten zentralistischen Entwickler egoistisch und daher haben sie die Gewinne in der Regel privatisiert. Nun soll hingegen mit Pepe Unchained endlich eine Möglichkeit auf Ethereum geboten werden, mit welcher auch Kleinanleger breit gestreut in diesen Sektor investieren können. Somit konnte er auch ein überwältigendes Interesse verzeichnen und sich durch seinen gemeinschaftlichen Ansatz möglicherweise besser entwickeln.

Er fordert den Marktführer jedoch nicht nur mit Ethereum und somit einer deutlich stärker verbreiten Blockchain heraus. Ebenso offeriert es ein kontinuierlich expandierendes Angebot, um somit für diversifizierte Einnahmeströme zu sorgen. Zur Unterstützung der eigenen Entwickler, wurde zudem ein Inkubatorenprogramm gestartet, bei dem sich Interessierte mit ihren Ideen bewerben können.

Zudem entwickelt sich Pepe Unchained kontinuierlich weiter, was auf ein besonders ambitioniertes Team schließen lässt. Die mehrfachen Sicherheitsüberprüfungen der Smart Contracts von Coinsult und SolidProof sorgen nicht nur für geringere Gefahren und leichter Liquiditätszuflüsse, sondern unterstreichen auch die Professionalität und Seriosität des Teams.

Aber auch die scharfen Beobachtungsfähigkeiten und sichere Erkennung des Zeitgeistes zeugen von einem strategischen Denken sowie umfangreiche Expertise im Blockchain-Bereich. Daher wurde auch für Ethereum eine Skalierungslösung entwickelt, um Solana die mehr 50 % des Volumens zu ETH zurückzuholen.

Dafür bietet sie eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren des Web3. Dies kann nicht nur neue Geschäftsmodelle im Bereich der Mikrotransaktionen wie dem Gaming ermöglichen, sondern vor allem den Hochfrequenzhandel von Meme-Coins.

Laut Schätzungen sollen an den Finanzmärkten 50 % des gesamten Volumens in den USA und 24 bis 43 % in Europa auf diese zurückzuführen sein. Dies verdeutlicht das große Potenzial von Pepe Unchained.

Somit ist kein Wunder, dass viele Analysten von dem $PEPU-Coin schwärmen. Zu ihnen zählt unter anderem Austin Hilton, welcher seine Ansichten in einem YouTube-Video geteilt hat, das Sie hier finden:

Die Krypto-Wale können schnell zu einem Ausverkauf führen und daher drängt die Zeit für Interessierte, wenn diese nicht zu spät kommen wollen. Erworben werden können die $PEPU-Coins derzeit auf der offiziellen Website mit $ETH, $USDT, $BNB oder Fiatwährungen, sofern sie nicht schon ausverkauft sind.

Alle neuesten Entwicklungen des Projektes erfahren Sie auf X und Telegram, wo regelmäßig Beiträge gepostet werden und mit der wachsenden Community interagiert werden kann.

Jetzt rechtzeitig in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.