Dallas (ots/PRNewswire) -Zusammenarbeit wird das Patentportfolio von Solidion stärken und die Fertigung in den USADALLAS, 11. November 2024 /PRNewswire/ - Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI), ein Anbieter fortschrittlicher Batterielösungen, gab heute eine strategische Absichtserklärung mit Bluestar Materials Company aus Taiwan bekannt. Diese Vereinbarung wird das Patentportfolio von Solidion stärken und die Kommerzialisierung seiner Anodentechnologie beschleunigen, einschließlich der kürzlich bekannt gegebenen Technologie, die es ermöglicht, Lithiumbatterien innerhalb von 5 Minuten aufzuladen.Die Vereinbarung ermöglicht Solidion die Erforschung und Schaffung von Synergien bei der Herstellung, den Vermarktungsstrategien und den Marktchancen in Bezug auf fortschrittliche Batterielösungen aus Silizium (Si) und Siliziumoxid (SiOx) in den USA. Silizium und Siliziumoxid werden heute als die bevorzugte Lösung für die Batterietechnologie gegenüber der Festkörpertechnologie angesehen."Diese Vereinbarung versetzt Solidion in die Lage, neue Marktanteile in den USA zu erobern und gleichzeitig unsere siliziumbasierten Lösungen, die im Vergleich zu herkömmlichen Festkörperbatterien eine höhere Effizienz und Energiedichte bieten, weltweit zu präsentieren," sagte Jaymes Winters, CEO von Solidion Technology.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.solidiontech.com oder wenden Sie sich an Investor Relations.Informationen zu Solidion Technology, Inc.Das Kerngeschäft von Solidion mit Hauptsitz in Dallas, Texas, und Pilotproduktionsanlagen in Dayton, Ohio, umfasst die Herstellung von Batteriematerialien und -komponenten sowie die Entwicklung und Produktion von Batterien der nächsten Generation für Energiespeichersysteme und Elektrofahrzeuge für den Land-, Luft- und Seeverkehr.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI) (das "Unternehmen", "Solidion", "wir", "unser" oder "uns") möchte die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 nutzen und fügt diesen Warnhinweis im Zusammenhang mit dieser Safe-Harbor-Gesetzgebung hinzu. Die Wörter "Prognosen", "glauben", "können", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "sollten", "planen", "könnten", "Ziel", "Potenzial", "wahrscheinlich", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf uns beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2553642/Solidion_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solidion-technology-schlieWt-strategische-absichtserklarung-ab-302301559.htmlPressekontakt:Für Investoren: ir@solidiontech.com; Für Medien: press@solidiontech.comOriginal-Content von: Solidion Technology, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177371/5906417