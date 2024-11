Der Bitcoin-Kurs steht bei 86.000 US-Dollar! Wie weit kann der Bullrun noch laufen?

Der Bitcoin ($BTC) läuft wieder wie in seinen besten Zeiten! Waren die Monate von April bis Anfang Oktober dieses Jahr für Krypto-Anleger eher mit einer Menge Enttäuschungen verbunden, rennt der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung derzeit wieder wie zu seinen besten Tagen. Seit der Wahl von Donald Trump letzte Woche ist der Kurs des Bitcoins um fast 25 Prozent angestiegen.

Besonders auffällig war dabei, dass das sonst eher ruhige Wochenende ebenfalls hohe Kurssteigerungen brachte. Allein am Sonntag ist der Bitcoin um über 5 Prozent angestiegen. Der Run erfolgte dabei unter außergewöhnlich hohem Volumen, am Sonntag war es rund dreimal so hoch wie gewöhnlich, was zeigt, dass der Anstieg von vielen Marktteilnehmern getragen wird und daher nachhaltig ist.

(Der Kurs des Bitcoins ist allein am Sonntag um 5 Prozent angestiegen und das zudem unter hohem Volumen - Quelle: Tradingview.com)

Die technische Situation im Bitcoin könnte nicht besser aussehen!

Wendet man die technische Analyse im Bitcoin an, muss man sagen, die Situation könnte fast nicht besser aussehen! Der Chart zeigt einen großen und äußerst starken Aufwärtstrend. Dessen Momentum steigt immer weiter, was man an den größer werdenden Bewegungsästen erkennen kann. Tritt ein Trend in Verbindung mit hohem Momentum und dem bereits erwähnten hohen Handelsvolumen auf, ist das praktisch die stabilste und erfolgversprechendste Form eines Trends, die ein Asset aufweisen kann.

(Der Bitcoin zeigt derzeit einen starken Aufwärtstrend mit hohem Momentum - Quelle: Tradingview.com)

Auch der MACD, ein an sich schon sehr treffsicherer Indikator im Kryptomarkt, zeigt derzeit ein starkes Kaufsignal an. Dieser Indikator ist in Phasen mit klaren Trends, also solchen, wie wir sie im Bitcoin gerade erleben, besonders aussagekräftig. Für den Kurs des Bitcoins bedeutet das, dass derzeit alle fundamentalen und technischen Signale eine klare Sprache sprechen.

Und sie sagt: Der Anstieg wird sich mit höchster Wahrscheinlichkeit fortsetzen! Das Kursziel bis zum Jahresende liegt derzeit bei 100.000 US-Dollar. Auf dem Weg zu diesem Kursziel werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zahlreiche andere Coins steigen und ihre Kurse eventuell sogar verzehnfachen können. Ein heißer Kandidat dafür ist derzeit Crypto All-Stars ($STARS).

Mit Staking zu Gewinnen von x10?

Crypto All-Stars ist ein Coin, der ein unglaubliches Potenzial in Bezug auf das Staking hat. Und das nicht nur in seinem eigenen Staking-Pool, der derzeit 477 Prozent pro Jahr an Prämien auszahlt. Diese hohe Staking-Rendite könnte zwar mit mehr Token im Pool noch etwas sinken, dürfte aber wahrscheinlich noch für längere Zeit im dreistelligen Bereich bleiben.

Der Grund für die hohe mögliche Performance von Crypto All-Stars liegt allerdings gar nicht im eigenen Staking-Pool, sondern im sogenannten MemeVault-Ökosystem. Das ist eine revolutionäre neue Krypto-Technologie, und ihre Möglichkeiten sind vielseitig.

(Der Staking-Pool von Crypto All-Stars zahlt derzeit unglaublich hohe Prämien von 477 Prozent pro Jahr aus - Quelle: cryptoallstars.io)

Der MemeVault hat eine geradezu einzigartige Eigenschaft. Das ist nämlich ein neuartiges Staking-Protokoll, das es Anlegern erstmals in der Geschichte des Kryptomarktes erlaubt, alle großen Meme Coins wie $PEPE, $BONK, $WIF und viele mehr in einem Pool zu staken. Eine Möglichkeit, die wahrscheinlich viele Investoren, vor allem die Krypto-Wale mit Millionenvermögen, nutzen wollen. Bisher war es umständlich, unterschiedliche Meme Coins unterschiedlicher Blockchains zu staken. Genau da kommt nun der $STARS-Token ins Spiel.

$STARS ist nämlich der Schlüssel zum MemeVault, was bedeutet, alle, die diesen neuen Staking-Pool nutzen wollen, müssen vorher $STARS-Token kaufen und dann so lange halten, wie sie ihre Coins staken. Außerdem fällt die Staking-Rendite höher aus, wenn man mehr Token hält. Das bedeutet, der Coin könnte schon bald nach seinem Börsenstart regelrecht explodieren. Anleger könnten dabei die Chance auf Gewinne von x10 oder mehr haben. Allerdings nur, wenn sie noch während des ICOs zu einem niedrigen Kurs einsteigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.