BP verzeichnete am Montag einen leichten Kursanstieg an der Londoner Börse. Die Aktie des Ölkonzerns legte um 0,8 Prozent auf 3,76 GBP zu und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 3,77 GBP. Dieser Aufwärtstrend erfolgte trotz der Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms, bei dem BP am 11. November insgesamt 4,6 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 374,9 Pence je Aktie erwarb.

Dividendenprognose und Jahresausblick

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,306 USD pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 0,220 GBP im Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die BP-Aktie liegt derzeit bei 5,18 GBP, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Trotz eines Gewinnrückgangs im dritten Quartal bleibt die Mehrheit der Experten optimistisch und empfiehlt die Aktie zum Kauf.

