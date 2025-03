Bern (ots) -Die 14 Regionalbanken der Clientis Gruppe haben im Geschäftsjahr 2024 das langjährige Wachstum im Kundengeschäft fortgesetzt und die starke Eigenkapitalbasis weiter gestärkt (+4,8%). Die Hypothekarforderungen stiegen um 4,2% auf CHF 11,7 Milliarden. Das erfreuliche Wachstum im Anlage- und Hypothekengeschäft konnte die sinkenden Zinsmargen nicht ausgleichen. Gleichzeitig führten Investitionen in Digitalisierung, Personal und eine zunehmende Regulierung zu einem höheren Geschäftsaufwand. Mit einem Gewinn von CHF 63,7 Mio. erzielte die Clientis Gruppe ein solides Ergebnis, das jedoch unter dem Rekordniveau des Vorjahres lag."Das Geschäftsmodell der Clientis Gruppe bewährt sich und ist nachhaltig. Wir legen den Fokus auf Investitionen in moderne, digitale Services und stellen damit sicher, dass unsere Banken optimal für die Zukunft gerüstet sind", sagt Matthias Liechti, CEO der Clientis AG.Solide Ertragsbasis trotz herausforderndem MarktumfeldDas Zinsgeschäft ist mit einem Anteil von 77% am Gesamterfolg der wichtigste Ertragspfeiler der Clientis Banken. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds mit sinkenden Zinsen und einer rückläufigen Bruttozinsspanne konnte das Hypothekenvolumen wie in den Vorjahren erfreulich zulegen. Die Ausleihungen an Kunden stiegen um 3,7% auf CHF 12,3 Milliarden.Der Brutto-Zinserfolg verringerte sich um 3,5% auf CHF 153,0 Mio., während der Netto-Zinserfolg mit CHF 153,6 Mio. um 4,1% niedriger ausfiel als im Vorjahr.Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte aufgrund zunehmender Anlage-geschäfte deutlich zulegen auf CHF 25,8 Mio. (+7,9%). Das Depotvolumen nahm aufgrund von Neugeldern, Kassenobligationen und der positiven Börsenentwicklung erneut markant um 11,6% auf CHF 3,44 Mrd. zu. Die Kundengelder stiegen um 2,7% oder CHF 272 Mio.Der Betriebserfolg (Erfolg aus ordentlichem Bankgeschäft) reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8% auf CHF 200,3 Mio. Der Geschäftsaufwand erhöhte sich um 3,5% auf CHF 111,7 Mio. Der Sachaufwand stieg um 4,5% aufgrund Investitionen in die Digitalisierung, zusätzlicher Services sowie Investitionen in die Geschäftsstellen. Die Zunahme der Vollzeitstellen um 3,1% führte zu einem Anstieg des Personalaufwands um 2,8%.Das operative Ergebnis (Geschäftserfolg) verringerte sich um 7,3% auf CHF 74,6 Mio. Der Gruppengewinn sank um 8,4% auf CHF 63,7 Mio. Die Cost/Income Ratio (Verhältnis vom Geschäftsaufwand zum Betriebserfolg) stieg auf 55,8% und liegt damit weiterhin deutlich unter der Zielmarke von 60,0%.Risikoarmes KreditportfolioIn ihrem Kerngeschäft mit Hypothekarfinanzierungen wuchsen die Clientis Banken um 4,2% auf CHF 11,7 Milliarden. Die Finanzierungsgrundsätze blieben dabei konservativ. Über 98% der Ausleihungen sind durch Grundpfand oder anderweitig gesichert. Erneut konnten ausfallbedingte Wertberichtigungen aufgelöst werden. Die gesamten Ausleihungen an die Kunden legten um 3,7% auf CHF 12,3 Milliarden zu.Hervorragende finanzielle Stabilität durch Eigenmittel deutlich über den AnforderungenDas Eigenkapital präsentiert sich weiterhin ausgezeichnet und überzeugt auch im Branchenvergleich. Die traditionell starke Eigenkapitalbasis wurde um 4,8% auf äusserst solide CHF 1,386 Mrd. verbessert (+63,1 Mio.). Die Gesamteigenmittelquote hat sich dadurch auf 20,83% erhöht. Die gesetzlichen Anforderungen von 12,64% werden weiterhin sehr deutlich übertroffen.Stabiles Rating der Clientis Gruppe bestätigtDie Rating-Agentur Moody's bestätigte im Dezember 2024 ihre Bewertungen für die Clientis Banken: "A2" für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote "P-1" für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie "stabil" für den Ausblick. Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und das solide Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody's unverändert positiv hervorgehoben.Gezielte Investitionen in Digitalisierung und CybersecurityDie Digitalisierung der Clientis Banking Solutions Serviceplattform wird in den nächsten Jahren konsequent auf die Geschäftsmodelle der Banken abgestimmt und weiterentwickelt. Schwerpunkte sind umfassende Erweiterungen in den Kernbereichen Finanzieren, die Einführung von Instant Payments, eine prozessunterstützte Kundeneröffnung sowie die Einführung einer modernen Mobile Banking- und e-Banking-Lösung. Diese Investitionen erhöhen die Sicherheit, erfüllen die Anforderungen der Kunden und ermöglichen optimierte sowie schnellere Abwicklungsprozesse.Die weltweite Zunahme von Cyberrisiken ist auch in der Schweiz und in der Finanzbranche spürbar. Die stete Erhöhung der ausgelagerten Dienstleistungsbezüge erhöht die Komplexität in der Überwachung der Cyberrisiken und der Sicherheit der IT-Systeme. Clientis Banking Solutions setzt bewusst auf Investitionen in ein robustes Abwehrdispositiv. Dabei wird die Resilienz in der IT-Security erhöht, indem nicht nur auf Bedrohungen reagiert, sondern proaktiv nach Gefahrenherden gesucht wird. Das Angebot von Clientis Banking Solutions umfasst ein Rundumpaket zum Schutz vor Cyberrisiken, einer der zentralen Vorteile der Plattform-Community.Clientis etabliert erfolgreiche Kampagne und stärkt persönliche NäheDie Clientis Banken leben ihre Nähe zur Region und zu den Menschen, was sich auch in ihrer erfolgreichen Kampagne "Setzen wir uns zusammen" widerspiegelt. Die letztjährigen Generalversammlungen standen ebenfalls unter diesem Motto und boten Raum für persönliche Begegnungen und den Austausch mit Kundinnen und Kunden. Viele Banken haben das Thema regionale Verbundenheit kreativ aufgegriffen und regionale Sujets entwickelt. Der Fokus lag auf persönlichen Gesprächen und direkten Kontakten, um das Vertrauen weiter zu stärken.Gemeinsam stärker - Wachstumsstrategie für die ZukunftDie Clientis AG ist das Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum der Clientis Banken und betreibt eine leistungsstarke Serviceplattform, die neben den 14 Clientis Banken auch von 7 weiteren Banken genutzt wird. Mit einem neuen Marktauftritt als Clientis Banking Solutions und einer klaren Wachstumsstrategie positioniert sich die Clientis AG als führender Anbieter für Banken. "Gemeinsam stärker" - dieses Leitmotiv steht für die Vorteile der Community, die den Austausch zwischen den Banken fördert und wertvolle Synergien schafft. Das flexible und modulare Angebot ermöglicht es Banken, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und den Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu begegnen. Durch den laufenden Ausbau der Dienstleistungen bietet Clientis Banking Solutions zukunftsgerichtete Lösungen, die Banken dabei unterstützen, wettbewerbsfähig zu bleiben und sich nachhaltig weiterzuentwickeln.AusblickAls substanzstarke Regionalbanken-Gruppe blicken wir weiterhin positiv in die Zukunft und sind überzeugt, gut auf künftige Veränderungen vorbereitet zu sein. Dank des grossen Kundenvertrauens und unserer starken regionalen Verankerung sehen wir dem Jahr 2025 mit Zuversicht entgegen und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden erfolgreich voranzugehen.Pressekontakt:Lars GeiserLeiter Marketing und KommunikationClientis AGlars.geiser@clientis.chTel. 031 660 46 44Original-Content von: Clientis AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010742/100929570