Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Wert um 1,6 Prozent auf 3,35 Euro. Damit setzt sich der negative Trend der letzten Monate fort, wobei die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Hoch im November 2023 bei 7,19 Euro bereits mehr als 53 Prozent an Wert eingebüßt hat. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 800.000 Stück, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts steht bevor

Inmitten dieser Kursentwicklung kündigte Thyssenkrupp die bevorstehende Veröffentlichung des Konzern-Jahresfinanzberichts an. Dieser soll am 19. November 2024 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zugänglich gemacht werden. Analysten rechnen für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn von 0,077 Euro je Aktie. Zudem wird erwartet, dass Thyssenkrupp eine Dividende von 0,150 Euro je Aktie ausschütten wird, was der Vorjahresdividende entspricht.

