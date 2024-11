BTC-Allzeithoch und populäre Wallet startet streng limitierten Presale

Der Kryptomarkt ist gerade voller Euphorie, während sich der Fear-and-Greed-Index wieder in den Bereich der extremen Gier bewegt. Zeitgleich hat sich das Team der an Beliebtheit gewinnenden digitalen Geldbörse Best Wallet einen strategisch klugen Zeitpunkt für den Start ihres Presales für den $BEST-Coins entschieden.

Denn die App verzeichnet eine zunehmende Beliebtheit in den App-Stores, in welchen sie unzählige positive Bewertungen von 4,4 bis 4,6 Sternen erhalten hat, während die Downloadzahlen kontinuierlich steigen.

Das streng limitierte Angebot der $BEST-Coins ist vorerst nur für die Nutzer der digitalen Geldbörse in einem Private Sale verfügbar. In den ersten beiden Wochen können die Coins in den ersten beiden Vorverkaufsrunden erworben werden. Bemerkenswert ist, dass die erste Runde schon innerhalb der ersten Stunde ausverkauft war und nur noch ein kleines Angebot übrig ist.

Denn bei der Best Wallet handelt es sich um die nächste Generation der Wallets, welche die Mainstream-Adoption durch eine ausgezeichnete Benutzererfahrung schnell vorantreiben soll. So wird das Angebot des Web3-Marktes kontinuierlich in diese aufgenommen und besonders praktisch über einen einzigen Dienst gebündelt, was eine Vielzahl weiterer Anwendungen und Komplikationen erspart.

Mit diesem "Schweizer Taschenmesser" fordert es andere Wallets heraus, wie die insbesondere auf Ethereum fokussierte MetaMask. Denn sie bietet besonders fortschrittliche Funktionen, welche die meisten anderen Anbieter nicht in diesem Umfang gleichzeitig in solch praktischer Weise zur Verfügung stellen. Dabei soll das Sortiment kontinuierlich expandiert werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die $BEST-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0225 USD pro Stück erworben werden. Jedoch wird dieser mit jeder Phase schrittweise erhöht, sodass Sie mit einem früheren Einstieg durch die Rabatte höhere Buchgewinne erzielen können.

The $BEST token presale is officially live!



For the next two weeks, this exclusive opportunity is only available to Best Wallet users, so take advantage while you can!



Join the presale now and secure your tokens at a discounted price.



Download the app! … pic.twitter.com/VItxcDHAoE - Best Wallet (@BestWalletHQ) November 11, 2024

Sie können die Best Wallet vollkommen kostenfrei und unverbindlich testen, wobei Sie sie im Google Play Store und Apple App Store finden. Von einigen wird sie aufgrund ihrer Vielseitigkeit sogar schon als das "Schweizer Taschenmesser der digitalen Geldbörsen" bezeichnet. Somit erhalten Sie auch die Berechtigung für die Teilnahme am Presale.

Presale-Sektion von Best Wallet nimmt in sechs Wochen 2,7 Mio. USD ein

In der App von Best Wallet gibt es jede Menge für Kryptoinvestoren und an fortschrittlichen Web3-Angeboten interessierte Personen zu entdecken. Eine dieser Funktionen ist die Sektion für Krypto-Vorverkäufe, mit welcher die Anleger besonders früh in neue Kryptowährungen investieren können, wenn diese noch sehr günstig bewertet sind. Dies war auch einer der Gründe, welche dem Kryptomarkt eine so hohe Nachfrage bescherte.

Aber dies ist noch lange nicht alles, was Nutzer mit Best Wallet erhalten. Überdies können Sie Ihre Coins schnell und einfach staken, womit viele Einstiegshürden überwunden und neben den Kursgewinnen auch passive Einkommen in Kryptowährungen erzielt werden können. Mit diesen werden Investoren zudem besser vor dem Verwässerungseffekt durch die neue Emission weiterer Coins geschützt.

Ready to be first in line for the hottest presales? @Efe_BW is here to show you how to snipe presale tokens straight from your Best Wallet using our Upcoming Tokens feature.



Discover, track, and jump into presales-all in one place. Time to level up! pic.twitter.com/Fjyu1qILli - Best Wallet (@BestWalletHQ) October 24, 2024

Obwohl Best Wallet erst vor einem Monat gestartet wurde, hat die Plattform schon über ihre Upcoming-Token-Sektion Finanzmittel in Höhe von 2,7 Mio. USD erzielt. Dies zeigt das große Interesse der Investoren an solchen Funktionen, da sie besonders praktisch und schnell sind.

Überdies zeichnet sich die Best Wallet durch eine hohe Sicherheit aus. Denn sie soll den Anwendern einen Schutz gegenüber Spiegelseiten geben, welche effektiv herausgefiltert werden sollen. Bei diesen handelt es sich um eine große Gefahr für Anleger, da sie legitime Websites imitieren und somit besonders unscheinbar sind. Dennoch können die Investoren somit ihre wertvollen Assets verlieren.

Deswegen werden die Presales von Best Wallet auch über die eigene App offeriert, nachdem sie zuvor handverlesen selektiert wurden. Somit erhalten Investoren einen deutlich höheren Schutz im Vergleich zu Suchmaschinen. Dementsprechend können auch die eigenen $BEST-Coins derzeit über die Wallet erworben werden.

Welchen Nutzen bietet der $BEST-Coin?

Das Team der Best Wallet führt nun den $BEST-Coin für die Governance des Projektes ein, welches Wallet, DEX sowie bald die Best Card und mehr umfasst. Für die unterschiedlichen Angebote von Best Wallet schaltet der Token größere Vorteile frei.

Unter anderem werden für die Tokeninhaber die Transaktionsgebühren auf der Kryptobörse oder bei den dezentralen Angeboten reduziert. Aber auch bei anderen praktischen Diensten wie den Cross-Chain-Swaps oder der Konvertierungen zwischen digitalen Assets und Fiatwährungen bringt er den Inhabern weitere Vorteile.

Ebenso gewähren die $BEST-Coins beim Staking der unterschiedlichsten Coins höhere Renditen. Außerdem erhalten die Inhaber mit ihnen die Berechtigung, dass sie die Presale in der Phase 0 erwerben können. Somit ist ein Einstieg in diese möglich, noch bevor diese der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Dies ist ein Vorteil, welchen sonst nur Wale wie Risikokapitalgeber erhalten, da sie hohe Summen investieren. Best Wallet will die Kleinanleger jedoch nicht ausschließen und somit seinen Unterstützern exklusive Einstiegsmöglichkeiten offerieren.

Ebenso soll ein Sortiment von Web3-Anwendungen bereitgestellt werden. Zu Beginn wurden bereits vier iGaming-Partner integriert, welche auf Millionen von Nutzern kommen. Innerhalb dieser gewährt der $BEST-Token wiederum weitere Vorteile, wie exklusiven Lootbox-Zugänge, erstklassige Boni und reduzierte Gebühren beim Abheben der Gelder.

Mit einem wachsenden Angebot werden auch andere Web3-Dienste versuchen, mit in die Plattform von Best Wallet aufgenommen zu werden. All dies würde wiederum den Tokeninhabern zugutekommen, welche sich die streng limitierten $BEST-Coins noch im Presale-Angebot sichern können.

Best Wallet steigert die monatliche Nutzeranzahl durchschnittlich um 50 %

Der Token einer der vielseitigsten und fortschrittlichsten Wallets könnte sich nach seiner ersten Listung schon bald überdurchschnittlich entwickeln. Das Team ist dabei bestrebt, bereits bis zum Jahr 2026 einen Marktanteil in Höhe von 40 % zu erreichen.

Die kühne Prognose wird von dem hohen Wachstum untermauert, welches die Best Wallet derzeit verzeichnet. Denn nach ihrem Start vor sechs Monaten konnte sie schon mehr als 21.000 Presale-Transaktionen verzeichnen. Dabei nahm die Anzahl der Nutzer von 8.393 auf mehr als 67.000 um 810 % zu.

Überdies hat Best Wallet kontinuierlich eine hohe monatliche Wachstumsrate bei den Anwender in Höhe von 50 %. Dies unterstreicht das große Interesse und die hohe Akzeptanz der digitalen Geldbörsen. All dies kommt wiederum dem eigenen $BEST-Coins zugute.

Das Interesse zeigt sich aber bei der Teilnahme an den Quests, welche im Rahmen von AirDrops über Best Wallet abgewickelt wurden. Denn über die letzte Zeit wurden von mehr als 7.000 Nutzern über 75.000 Aufgaben abgeschlossen.

Zu den Quests zählen etwa Umfragen, Bewertungen von Apps und mehr. Durch diese haben die Teilnehmer wiederum Punkte verdient, welche anschließend in AirDrop-Belohnungen in Form des $BEST-Coins ausgezahlt werden.

Bemerkenswert ist, wie schnell Best Wallet in den sozialen Medien schon auf annähernd 70.000 Abonnenten gekommen ist. Dies deutet darauf hin, dass die Nutzer nicht nur eine Wallet ausprobiert, sondern stattdessen einen Dienst gefunden haben, an dem sie langfristig interessiert sind.

So können Sie an dem exklusiven Presale von Best Wallet teilnehmen

Der Presale von Best Wallet für die $BEST-Coins ist ebenfalls über die eigene App möglich. Diese können Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen. Anschließend lässt sich der Vorverkauf über die Registerkarte "Upcoming Token" finden, welche direkt auf der Startseite der App platziert ist.

Die $BEST-Coins können mit jeder Kryptowährung gekauft werden. Zudem wird frühen Unterstützern ein exklusiver Zugang zu Premium-Funktionen, niedrigeren Gebühren, frühen Presale-Kaufmöglichkeiten und mehr geboten.

Alle neuesten Informationen über die Best Wallet erfahren Sie besonders schnell über die sozialen Medien wie X und Discord. Aber auch exklusve AirDrops und mehr lassen sich hier finden.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.