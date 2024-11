Eine kürzlich durchgeführte nationale Umfrage unter Haustierbesitzern zeigt, dass es einen bedeutenden adressierbaren Markt für Innocans Veterinärprodukt gibt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 11. November 2024 / IRW-Press / - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) ("Innocan" oder das "Unternehmen"), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmazeutik und Biotechnologie, gibt bekannt, dass das Unternehmen die strategische Entscheidung getroffen hat, seine Entwicklungsressourcen auf die Weiterentwicklung seiner bahnbrechenden Liposomen-Plattform-Technologie für Cannabidiol (LPT-CBD) zu fokussieren. Bei dieser Behandlung gegen chronische Schmerzen bei Mensch und Tier wird einmal pro Monat eine Injektion verabreicht. Diese Entscheidung wurde infolge der vielversprechenden Fortschritte bei der US-Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) getroffen.

Innocan hat von der FDA grünes Licht für die Weiterentwicklung seiner LPT-CBD-Plattform für die Anwendung beim Menschen im Rahmen des verkürzten Zulassungsverfahrens gemäß Abschnitt 505(b)(2) bekommen, was eine raschere Marktzulassung ermöglicht. Die FDA hat außerdem Innocans nicht-klinischem Entwicklungsplan und dem Design der klinischen Phase-I-Studie für den Antrag auf Zulassung von LPT-CBD als Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) zugestimmt, wodurch das Unternehmen einem beschleunigten Zulassungsverfahren näher kommt. Außerdem wird festgestellt, dass Innocan überzeugende Fortschritte beim Center for Veterinary Medicine (CVM) der FDA erzielen konnte, das im Juli die Genehmigung als Prüfpräparat für Tiere (Investigational New Animal Drug, INAD) bestätigt hat.

Ausgehend von den jüngsten Berichten aus der US-Haustierbranche und den aktuellen Daten der American Pet Products Association (APPA) und des National Pet Owners Survey* ortet Innocan erhebliches Marktpotenzial für eine Injektionsbehandlung bei Tieren mit chronischen Schmerzen:

- In 66 % der US-Haushalte (das sind 87 Millionen Haushalte) gibt es mindestens ein Haustier, darunter 58 Millionen Haushalte mit Hunden und 40 Millionen mit Katzen.

- Im Jahr 2024 werden die Ausgaben für Haustiere in den Vereinigten Staaten voraussichtlich auf 156 Mrd. USD anwachsen (von 147 Mrd. USD im Jahr 2023); 39 Mrd. USD davon dürften in Arzneimittel und in die tierärztliche Versorgung fließen.

Diese neue Datenlage zeigt einen enormen Wachstumsmarkt für wirksame Produkte für die Tiergesundheit wie Innocans Arzneimittelprodukt LPT-CBD, das als monatliche Injektion verabreicht wird. Innocans einzigartige Technologie besteht aus mit CBD beladenen Liposomen zur Behandlung von chronischen Schmerzen. Wie bereits berichtet, wurden mit LPT-CBD in mehreren Tiermodellen vielversprechende Ergebnisse erzielt, die einen erweiterten pharmakokinetischen Nutzen und eine wirksame Schmerzlinderung von bis zu vier Wochen gebracht haben.

Infolge der positiven Rückmeldung der FDA auf das LPT-CBD-Produkt im September 2024 und angesichts der laufenden Fortschritte des LPT-CBD-Projekts und des enormen adressierbaren Marktpotenzials für LPT-CBD hat Innocan beschlossen, seinen Schwerpunkt und seine Ressourcen im Geschäftsbereich Pharmazeutik auf das LPT-CBD-Projekt zu verlagern und damit das mit dem Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv (Ramot) unter der Leitung von Prof. Daniel Offen durchgeführte Projekt "Cannabinoid-Loaded Exosome" (CLX) einzustellen. Eine entsprechende Mitteilung über die Beendigung der gesponserten Forschungsvereinbarung vom 17. April 2020 und der Forschungs- und Finanzierungsvereinbarung mit Ramot vom 6. Dezember 2021 wurde versendet und damit diese Zusammenarbeit beendet.

"Die jüngsten Branchenberichte zeigen, dass das Marktpotenzial für LPT-CBD-Produkte im Bereich Tiergesundheit ganz erheblich ist", so Iris Bincovich, CEO von Innocan. "Unser Einsatz für richtungsweisende Lösungen zur Behandlung chronischer Schmerzen bei Tieren steht im Einklang mit dem wachsenden Bedarf an wirksamer, mitfühlender Pflege. Indem wir diesem Markt mehr Ressourcen widmen, können wir die Markteinführung von LPT-CBD weiter forcieren und den Anforderungen einer dynamischen und wachstumsstarken Branche für Tierpflegeprodukte entsprechen."

* https://www.marketwatch.com/guides/pet-insurance/pet-ownership-statistics/

Über Innocan Pharma:

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture (BI Sky Global Ltd.) gegründet, das sich gezielt auf den erweiterten Online-Handel konzentriert.

Weitere Informationen: www.innocanpharma.com

Kontaktinformation:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

mailto:info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens für die Durchführung von Humanstudien mit seiner LPT-CBD-Plattform, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Politik-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die potenzielle Unterbrechung von Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77422Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77422&tr=1



