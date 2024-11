DJ MÄRKTE USA/Erneute Rekordjagd an der Wall Street

DOW JONES--Zu Wochenbeginn hat sich die Rekordjagd an der Wall Street fortgesetzt. Im frühen Handel markierten Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Allzeithochs. Anschließend ging den Indizes allerdings etwas die Puste aus und sie kamen von ihren Tageshochs zurück. Vergangene Woche hatten die Kurse vom Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl profitiert und waren von Rekord zu Rekord geeilt. Jedoch dürfte sich der Fokus im Wochenverlauf wieder den US-Konjunkturdaten zuwenden - vor allem Daten zur Inflation, hieß es. Am Mittwoch werden die US-Verbraucherpreise für Oktober veröffentlicht, am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,7 Prozent auf 44.293 Punkte. Das neue Rekordhoch liegt bei 44.487 Punkten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewannen jeweils 0,1 Prozent. Dabei wurden an der Nyse 1.568 (Freitag: 1.748) Kursgewinner gezählt, denen 1.219 (1.046) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 59 (54) Titel.

Die anstehenden US-Konjunkturdaten werden darüber entscheiden, ob die US-Notenbank die Zinsen im Dezember erneut senken wird, so der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari. "Die Erwartung ist, dass wir im Dezember eine weitere Zinssenkung vornehmen werden. Wir müssen aber abwarten, wie die Daten tatsächlich aussehen, bevor wir irgendwelche Schlüsse ziehen", so Kashkari. "Aber ich denke, eine weitere Zinssenkung ist durchaus möglich", ergänzte Kashkari, der in diesem Jahr kein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses ist.

Dollar legt weiter zu

Am Devisenmarkt baute der Dollar seine Gewinne weiter aus. Für den Dollar-Index ging es 0,5 Prozent aufwärts. Der Euro rutschte deutlich unter 1,07 Dollar. Anleger setzen darauf, dass die Inflation unter einer Regierung Trump steigen wird, wodurch wiederum der Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen beschränkt würde, sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Zwar werde am Markt noch immer eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bis zum Jahresende eingepreist, allerdings mit geringerer Wahrscheinlichkeit, fügte sie hinzu. Anleger dürften vor diesem Hintergrund ihr Augenmerk verstärkt auf Inflationsdaten richten.

Der Bitcoin stieg erstmals über 87.000 Dollar. Seit dem Tag der Präsidentschaftswahl, an dem die Kryptowährung im Tief unter 68.000 Dollar notiert hatte, hat sie um mehr als 20 Prozent aufgewertet. Trump gilt als kryptofreundlich. Anleger hoffen auf eine Lockerung der regulatorischen Vorschriften für Kryptowährungen.

Der feste Dollar belastete die Ölpreise. Dazu kam die Befürchtung eines Überangebots. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 3,1 Prozent. Das am Freitag beschlossene chinesische Schulden-Swap-Programm zur finanziellen Stärkung der Lokalregierungen wurde von Beobachtern als ungeeignet erachtet, um die Nachfrage zu steigern, denn es enthält keine echten Stimuli. Dazu schwächt sich Hurrikan Rafael in den USA ab, so dass die vorübergehend stillgelegten Ölförderanlagen in der betroffenen Region bald wieder den normalen Betrieb aufnehmen dürften.

Der Goldpreis rutschte auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 2,3 Prozent auf 2.622 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf den starken Dollar und die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen am US-Anleihemarkt. Alle Augen richten sich nun auf die Inflationsdaten und Aussagen der Federal Reserve zur Lockerung der Geldpolitik, hieß es. Höhere Zinssätze zur Eindämmung der Inflation dämpfen die Attraktivität von unverzinslichen Edelmetallen.

Am Anleihemarkt ruhte der Handel am Montag wegen des Feiertags Veterans Day.

Bei den Einzelwerten gewannen die Aktien der Kryptobörse Coinbase im Sog des Bitcoin-Anstiegs 20 Prozent. Für die Tesla-Aktie ging es um 9,2 Prozent aufwärts. Im Verlauf wurde ein neues Jahreshoch markiert. Tesla-Gründer und -CEO Elon Musk hat Trump während des Wahlkampfs nach Kräften unterstützt. Das könnte ihm nach Trumps Amtsantritt nützen.

Dagegen knickten die Papiere von AbbVie um 12,6 Prozent ein. AbbVie hat mit einem erst kürzlich erworbenen Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Schizophrenie Schiffbruch erlitten: In der klinischen Phase-2-Studie verfehlte der Medikamentenkandidat Emraclidin das Hauptziel, wie das US-Biopharmaunternehmen mitteilte.

Boeing verloren 1,8 Prozent. Der US-Flugzeughersteller verliert nach weniger als einem Jahr auf dem Posten seine oberste Qualitätsmanagerin.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.293,13 +0,7% 304,14 +17,5% S&P-500 6.001,35 +0,1% 5,81 +25,8% Nasdaq-Comp. 19.298,76 +0,1% 11,99 +28,6% Nasdaq-100 21.106,59 -0,1% -10,59 +25,4% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0656 -0,5% 1,0716 1,0733 -3,5% EUR/JPY 163,71 +0,1% 164,50 163,79 +5,2% EUR/CHF 0,9384 +0,0% 0,9397 0,9382 +1,1% EUR/GBP 0,8282 -0,2% 0,8297 0,8301 -4,5% USD/JPY 153,64 +0,6% 153,53 152,63 +9,1% GBP/USD 1,2867 -0,3% 1,2915 1,2929 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,2273 +0,4% 7,2008 7,1963 +1,5% Bitcoin BTC/USD 87.059,50 +7,8% 81.271,75 76.390,75 +99,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,22 70,38 -3,1% -2,16 -3,6% Brent/ICE 71,96 73,87 -2,6% -1,91 -3,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,95 42,07 +4,5% +1,88 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.622,39 2.684,32 -2,3% -61,93 +27,2% Silber (Spot) 30,70 31,31 -1,9% -0,61 +29,1% Platin (Spot) 964,34 971,95 -0,8% -7,61 -2,8% Kupfer-Future 4,24 4,31 -1,5% -0,06 +7,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

