Deutsche Börse - DB1: Börsenbetreiber mit Kaufsignal!

Deutsche Börse (DB1) - ISIN DE0005810055

Rückblick

Ein Halbjahresplus von rund 20 Prozent, eine enge Orientierung am 20er-EMA und ein Rücksetzer vom Pivot- und Allzeithoch zur grünen Linie sind die wichtigesten Bausteine unseres Long Setups bei der Deutschen-Börse-Aktie. Die letzten beiden Tagestiefs bieten eine solide Unterstützung. Es fehlt lediglich ein höheres Pivot-Tief, um einen Aufwärtstrend zu komplettieren.

Deutsche-Börse-Aktie: Chart vom 07.11.2024, Kürzel: DB1, Kurs: 214.45 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die heutige Tageskerze hat bereits das Triggersignal ausgelöst. Am morgigen Dienstag könnten sich trotzdem noch gute Einstiegsmöglichkeiten bei der Deutsche-Börse-Aktie ergeben. Kursziel ist das Pivot- und Allzeithoch vom vergangenen Mittwoch.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Abrutschen unter die gelbe Linie könnte mit einem höheren Pivot-Tief den Aufwärtstrend herstellen. Wenn der Aubverkauf nicht allzu weit gehen sollte, bliebe die grundsätzlich bullische Einstellung erhalten. Auf eine Bestätigung des Kaufsignals müssten die Trader dann aber wahrscheinlich etwas warten.

Meinung

Die Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs. Am vergangenen Dienstag gab der Börsenbetreiber erneut sehr gute Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2024 bekannt. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,19 Milliarden EUR auf 1,40 Milliarden EUR, was einem Plus von rund 18 Prozent entspricht. Auch der Gewinn legte deutlich zu - von 400 Millionen EUR im Vorjahr auf 445 Millionen EUR, ein Anstieg von etwa 11 Prozent. Damit erfüllten die Frankfurter jeweils die Erwartungen der Analysten. Aufgrund dieses starken Wachstums hob das Management der Deutschen Börse die Prognose für das Gesamtjahr 2024 erneut an. Der Börsenbetreiber setzt seinen Erfolgskurs somit eindrucksvoll fort. Daraus resultiert eine bullische Gesamteinschätzung.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 38.92 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 55.53 Mio. EUR

Meine Meinung zu Deutsche Börse ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Quellennachweis: https://www.focus.de/magazin/archiv/deutsche-boerse-erwartungen-erfuellt_id_260430436.html

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2024

