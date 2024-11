Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 12. November 2024 /PRNewswire/ - Die 2. Microshort Drama Conference fand vom 5. bis 7. November im Linping-Distrikt der Stadt Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang statt und versammelte Experten, Branchenführer und Unternehmensvertreter, um neue Wege für die nachhaltige und qualitativ hochwertige Entwicklung der Mikrodrama-Industrie zu skizzieren.Angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) bleibe die emotionale Resonanz das Kernstück guter Mikrodramen, so Luo Jianhui, Vice President der China Netcasting Services Association (CNSA), der feststellte, dass sich Mikrodramen als neu entstehendes audiovisuelles Online-Produkt schnell von einem "wilden Wachstum" zu einer Qualitätsentwicklung entwickelt hätten.Die Branche steht nun vor aufregenden neuen Veränderungen, sagte Luo und führte aus, dass die tiefgreifende Entwicklung des "Mikrodramas+" verschiedenen Geschäftsformaten die Möglichkeit gibt, sich zu erneuern und zu verbessern. Qualitativ hochwertige Mikrodramen haben sich auch zu einer neuen Kraft für die Vermittlung der chinesischen Kultur an das globale Publikum entwickelt, so Luo.Die Mikrodrama-Industrie hat sich zu einer Version 2.0 entwickelt, die sich durch Qualitätsentwicklung, eine starke Reichweite an der Basis und Innovationen in der digitalen Wirtschaft auszeichnet, heißt es in einem Whitepaper der Branche, das von der CNSA während der Veranstaltung veröffentlicht wurde.Auf der Veranstaltung wurde auch ein Index für die Verbreitung von Mikrodramas und die Bewertung ihrer Anwendung von der China Federation of Radio and Television Associations (CFRTA) eingeführt, um die Entwicklung von Mikrodramas und die thematische Innovation zu fördern.Die Mikrodrama-Industrie in Zhejiang könnte sich qualitativ besser entwickeln, indem sie große Themen aus kleinen Blickwinkeln erforscht, große Industrien durch kleine Produktionen kultiviert und Kulturtourismus+-Industrien durch kleine Linsen entwickelt, so Chen Guangsheng, Leiter der Abteilung für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus der Provinz Zhejiang.Wie zu erfahren war, hat der Bezirk Linping seine gesamte Industriekette, die das Schreiben, Filmen, Ausstrahlen, Investieren und Bewerten von Mikrodramen umfasst, verfeinert, um sich zu einer nationalen Mikrodrama-Basis zu entwickeln.Als Nächstes wird sich Linping stärker auf die Bildung von Branchenclustern, die Pflege von Unternehmen und den Aufbau von Marken konzentrieren und umfassende Unterstützung leisten, um Linping zu einem wünschenswerten und idealen Ort für die Ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen im kulturellen und audiovisuellen Bereich zu machen, so Zhou Xuyin, Leiter des Bezirks Linping.In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme der alten künstlichen Wasserstraße in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes zum zehnten Mal und die Gründung der von Linping initiierten China Grand Canal Ancient Town Development Alliance jährt sich zum dritten Mal.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343069.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2553864/PHOTO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-e-china-hangzhou-linping-veranstaltet-mikrodrama-konferenz-zur-forderung-der-qualitatsentwicklung-302301902.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5906439