Die Amazon-Aktie verzeichnete im NASDAQ-Handel einen leichten Rückgang um 0,7 Prozent auf 206,75 USD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial für den E-Commerce-Giganten. Das mittlere Kursziel wird auf 227,14 USD festgelegt, was einem beträchtlichen Aufwärtspotenzial entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die solide Position des Unternehmens, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,46 USD und einem Umsatzwachstum von 11,04 Prozent auf 158,88 Milliarden USD.

Langfristige Perspektiven bleiben vielversprechend

Obwohl der Aktienkurs derzeit unter seinem 52-Wochen-Hoch von 212,25 USD liegt, zeigt die langfristige Entwicklung eine positive Tendenz. Im Vergleich zum Vorjahrestief von 139,53 USD hat die Aktie bereits erheblich an Wert gewonnen. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 5,12 USD, was das Vertrauen in die zukünftige Leistungsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt. Die nächste Bilanzvorlage, die für den 30. Januar 2025 erwartet wird, könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung von Amazon liefern.

