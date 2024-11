NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen scheint die Luft erst einmal raus zu sein. Wie schon zur Wochenmitte traten die Kurse am Donnerstag sowohl an der Wall Street als auch an der Technologiebörse Nasdaq in den ersten Handelsminuten auf der Stelle oder geben leicht nach. Der Dow Jones Industrial lag mit 0,1 Prozent im Minus bei 43.928 Punkten.

Mit großem Vorsprung auf Platz eins im Dow lagen die Papiere von Walt Disney, die mit der Aussicht auf steigende Gewinne des Entertainment-Riesen um 10 Prozent nach oben schnellten.

Der breit gefasste S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 5.975 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sank um 0,3 Prozent auf 20.970 Punkte./bek/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711