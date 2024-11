KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Deutsche Post:

"Der sogenannte Prio-Brief, bei dem eine Zustellung nach Post-Lesart "mit einer höheren Wahrscheinlichkeit" schon am nächsten Werktag ankommt, wird zum Jahresende eingestellt. Er war ein Nischenprodukt, das viele gar nicht kannten. Aber ab 2025 darf sich DHL mehr Zeit lassen, bis ein normaler Brief beim Empfänger landet. Da wäre der Prio-Brief durchaus ein kundenorientiertes Alternativ-Angebot gewesen. Denn auch im digitalen Zeitalter gibt es Dokumente, die nicht per WhatsApp oder E-Mail verschickt werden können oder wo der Kunde dies nicht wünscht. Eine Alternative bleibt für alle, die einen eiligen Brief haben: die Zustellung per Einwurf-Einschreiben. Doch das ist etwa doppelt so teuer wie der Prio-Brief."/yyzz/DP/ngu