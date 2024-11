KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu SPD in der Krise:

"Laut SPD-Generalsekretär Miersch will die Kanzlerpartei erst Anfang 2025 einen ersten Aufschlag ihres Wahlprogramms präsentieren. Was will man auch reinschreiben, wenn man gleichzeitig versucht, wichtige Projekte wie die Rente noch in dieser Wahlperiode mithilfe der Union durch den Bundestag zu bringen? Und: Scholz ist noch gar nicht nominiert. Zu allem Überfluss nimmt die Debatte über Umfrageliebling Boris Pistorius als möglicherweise besseren SPD-Kandidaten wieder an Fahrt auf. Zusammengenommen wirkt das wie ein Albtraum für Kampagnenmanager. Der SPD bleibt angesichts dessen eigentlich nur die Hoffnung auf ein zweites Scholz-Wunder - oder die Vorbereitung auf eine Juniorrolle in einer möglichen Großen Koalition nach der Wahl."