Das innovative Plug-and-Play-System erleichtert die Durchführung umfassender Konformitätstests für die automatische Carrier-Bereitstellung in automatisierten Fabriken

SEMICON Europa Agileo Automation, ein führender Anbieter von Steuerungs- und Konnektivitätslösungen für globale Halbleiterhersteller, stellt heute die E84 PIO Box am Stand C2848 vor. Das Handgerät bietet eine neue benutzerfreundliche Schnittstelle für das Fabrikpersonal, um die Software für Halbleiterproduktionsanlagen auf die Einhaltung der SEMI E84- und GEM300-Standards für die automatische Carrier-Bereitstellung zu testen. Es verbessert die Auslesbarkeit, Identifizierung und Validierung des E84-Signalaustauschs sowie funktionale Aspekte in Reinräumen oder Werkstätten. Die E84 PIO Box ist in die Software Speech Scenario von Agileo Automation integriert, die den Fab-Host emuliert und die SECS/GEM-Schnittstelle anhand von vordefinierten Testszenarien validiert. Auf diese Weise kann die E84 PIO Box problemlos automatisierte Carrier-Bereitstellungssysteme wie Overhead-Hoist-Transport oder fahrerlose Transportsysteme emulieren. Dank der rigorosen Ausrichtung auf den E84-Standard von SEMI ist das Gerät dazu in der Lage, die Nichteinhaltung von Vorschriften und andere Funktionsprobleme sicher zu erkennen. Es verfügt über einen DB25-Anschluss zur unkomplizierten Integration mit passiven E84-Systemen, wie etwa einen Lastanschluss, und wird über ein einziges USB-Kabel direkt mit einem PC verbunden, um Daten zu übertragen und das Gerät mit Strom zu versorgen.

Agileo Automation's E84 PIO Box is an innovative handheld device that offers a new lightweight interface for wafer fab staff to test semiconductor equipment software for compliance with SEMI's E84 and GEM300 standards suite for automatic carrier delivery in highly automated fabs. (Photo: Business Wire)

"In hochautomatisierten Fabriken können selbst kleinere Probleme bei der Carrier-Bereitstellung zu kostspieligen Ausfallzeiten führen. Unsere E84 PIO Box ist dafür ausgelegt, Nominal- und Fehlerfälle rigoros zu validieren und so einen reibungslosen Betrieb und eine schnelle Wiederherstellung sicherzustellen. Davon profitieren sowohl Gerätehersteller als auch Anlagenbetreiber", erklärt Marc Engel, CEO bei Agileo Automation. "Die ersten Anwender konnten bereits erhebliche Verbesserungen bei der Qualität der Geräte-Software feststellen und setzen nun mehr Vertrauen in jedes Software-Update auf der Grundlage konsistenter Testergebnisse."

Über Agileo Automation

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 in Poitiers, Frankreich, unterstützt Agileo Automation globale Hersteller von Anlagen für die Halbleiterproduktion dabei, ihre Produktionsmaschinen mit Steuerungs-, Kommunikations-, Datenerfassungs- und Testlösungen zu optimieren, sodass diese an großen Produktionsstandorten weltweit eingesetzt werden können. Das A²ECF-SEMI-Framework von Agileo ermöglicht Industrie 4.0 und stellt ein solides Fundament für die Entwicklung von Gerätesteuerungssoftware unter Verwendung der SEMI SECS/GEM- und GEM300-Standard-Suites bereit. Als Mitglied von SEMI und der OPC Foundation trägt Agileo maßgeblich zur Entwicklung und Integration von Industriestandards wie SEMI-Standards und OPC Unified Architecture (OPC-UA) bei. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

