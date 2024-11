Neue Büros werden als Reaktion auf die wachsende regionale Nachfrage nach Logistik-Know-how in den Bereichen Technologie und Fertigung eröffnet

AIT Worldwide Logistics, ein weltweit führender Anbieter von Lieferketten-Lösungen, gab heute die Eröffnung von zwei neuen Büros in Malaysia bekannt eines in Johor Bahru und eines in Kuala Lumpur. Diese strategischen Ergänzungen sind Teil der anhaltenden organischen globalen Expansion des Unternehmens, um seine Kunden, insbesondere in den Bereichen Technologie und Fertigung, in der gesamten Asien-Pazifik-Region besser bedienen zu können.

Das Büro in Johor Bahru befindet sich in einem der wichtigsten Wirtschaftsstaaten Malaysias, der vor einem außergewöhnlichen Wachstum steht. Der Standort des Büros bietet einen beispiellosen Zugang zu Singapur, schnell wachsenden Fertigungsmärkten und einem Technologiezentrum, in dem führende Unternehmen kürzlich Niederlassungen gegründet haben. Johor Bahru gilt als einer der vielversprechendsten globalen Produktionsstandorte im Bereich der künstlichen Intelligenz und ist bestens aufgestellt, um eine bedeutende Rolle in der globalen Lieferkette zu spielen.

"Unser neues Büro in Johor Bahru wird eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Expansionsstrategie von AIT in Südostasien spielen", sagte Greg Weigel, Chief Business Officer von AIT. "Durch die Etablierung einer Präsenz hier wollen wir engere Beziehungen zu Kunden aufbauen, insbesondere in den Bereichen Technologie und Fertigung, und gleichzeitig erstklassige Logistiklösungen bereitstellen, die den wachsenden Anforderungen gerecht werden."

Das Büro in Kuala Lumpur befindet sich im nahe gelegenen Cyberjaya, wo AIT-Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen ansässig sind, darunter Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Technologie, Gesundheitswesen, Lebensmittel, Einzelhandel und Energie. Und da viele Tier-2-Lieferanten in der Region ansässig sind, rechnet AIT mit einer starken Nachfrage nach Luftfracht, insbesondere in der Technologiebranche.

"Wir freuen uns, unseren Kunden mit diesen neuen Standorten in Malaysia noch mehr Flexibilität und Effizienz bieten zu können", so Wilson Lee, Senior Vice President für den Asien-Pazifik-Raum bei AIT. "Diese Büros spiegeln unser Engagement als Unternehmen wider, innovative Logistiklösungen anzubieten, die auf die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind."

Beide neuen AIT-Büros bieten eine umfassende Palette an Transportmanagement-Dienstleistungen an, darunter umfassende Luft-, See- und Landfrachtlösungen, Lagerverwaltung, Drittanbieter-Logistik, grenzüberschreitende Lieferungen, Lieferungen mit persönlicher Zustellung, Projektfracht und interne Zollabfertigung.

Die neuen Büros, die sich mehr als 150 AIT-Einrichtungen auf der ganzen Welt anschließen, sind auch an die kritische Verkehrsinfrastruktur angebunden, einschließlich der Nähe zu wichtigen Häfen, Flughäfen, Autobahnen und öffentlichen Verkehrssystemen, wodurch ein reibungsloser Logistikbetrieb in der gesamten Region gewährleistet wird.

Darüber hinaus verlegt AIT im Rahmen seiner fortgesetzten Investitionen in Asien sein Büro in Taipeh in ein größeres Gebäude, um dem wachsenden Geschäftsbetrieb Rechnung zu tragen und den Kundenbedürfnissen besser gerecht zu werden.

AIT-Johor Bahru AIT-Kuala Lumpur No. 130 Jalan I-Park SAC 1/2 Taman Perindustrian I-Park 81400 Senai Johor Malaysia 08-18 Kenwingston Business Centre Persiaran Bestari 63000 Cyberjaya Selangor Malaysia

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Endprodukte verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Energie, Lebensmittel, öffentlicher Sektor, Hightech, Industrie, Life Science und Marineindustrie. Auf der Grundlage einer skalierbaren, benutzerfreundlichen Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Weitere Informationen unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

