Microsoft festigt seine Stellung im Cloud-Markt durch eine bedeutende Kooperation in Südamerika. Die peruanische Bank Banco de Credito del Peru investiert über 650 Millionen Dollar in die Modernisierung ihrer IT-Systeme, wobei Microsoft Azure eine zentrale Rolle spielt. Diese Partnerschaft, die sich über fünf Jahre erstreckt, zielt darauf ab, eine KI-gestützte Innovationsplattform zu schaffen und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Zusammenarbeit umfasst auch Kyndryl Holdings, Inc., die bei der Implementierung einer hybriden Cloud-Umgebung unterstützen wird.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz dieser positiven Nachricht zeigte sich der Aktienkurs von Microsoft am Handelstag zunächst unbeeindruckt und bewegte sich seitwärts. Experten sehen jedoch weiterhin Potenzial für die Microsoft-Aktie und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 498,33 USD. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens unterstreichen diese positive Einschätzung, mit einem Umsatzwachstum von 16,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

