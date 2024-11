GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen mit Spezialisierung auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren sowie analoge Produkte und Lösungen, wird bei der Electronica 2024, die vom 12. bis 15. November in München stattfindet, seine neuesten technologischen Errungenschaften vorstellen und mehrere Innovationen präsentieren, die das rasante Wachstum des IoT- und Automobilsektors weiter vorantreiben. Um diese Entwicklungen selbst zu erleben, besuchen Sie uns an Stand 209 in Halle 4.

Verbessertes Energiemanagement

Die KI-gestützte AFCI-Lösung für Solaranlagen von GigaDevice ist mit der leistungsstarken MCU der Serie GD32H7 ausgestattet. Mit einer Abtastrate von 500 kS/s werden Echtzeit-KI-Inferenzfunktionen zur Lichtbogenerkennung auf bis zu 12 ADC-Kanälen unterstützt. Der Algorithmus verwendet ein tiefes neuronales Faltungsnetzwerk, das eine Echtzeiterkennung mit 1024, 2048 und 4096 Abtastpunkten ermöglicht und nur 1,7 KB Flash-Speicher belegt. Da jede Inferenz weniger als 0,6 ms dauert, ist eine sofortige Reaktion auf DC-Lichtbogenereignisse möglich. Das Modell kann auch Daten verwenden, die auf anderer Hardware erfasst wurden, und ist mit Photovoltaik-Strangströmen von 0 bis 40 A kompatibel, wobei eine hundertprozentige Genauigkeit erreicht wird. Zudem beinhaltet es Tools zur Datenerfassung und eine Ein-Klick-Trainingsfunktion, die dem Benutzer die Arbeit erleichtern.



Ein bidirektionaler Wechselrichter für Energiespeicher auf Basis der MCU-Serie GD32G5x3 von GigaDevice unterstützt netzunabhängige Entlade- und netzgekoppelte Ladefunktionen. Mit zwei GD32G5x3 MCUs steuert er eine dreistufige Architektur (LLC Buck/Boost Wechselrichter/PFC) für eine hohe Effizienz und Stabilität. Der LLC arbeitet mit 100 kHz, während die Boost/Buck- und Wechselrichter/PFC-Komponenten mit 20 kHz betrieben werden. Im netzunabhängigen Stromversorgungsmodus kann die Batteriespannung (zwischen 20 und 27,2 V) in eine 220-VAC-Hauptspannung umgewandelt werden, bei einer maximalen Leistung von bis zu 1 kW. Im netzgekoppelten Lademodus wird die 220-V-Wechselstrom-Netzspannung in eine 24-V-Gleichstrom-Spannung umgewandelt, um den Akku mit einer maximalen Leistung von bis zu 500 W zu laden. Diese Lösung ist ideal für tragbare Energiespeicher in Anwendungsbereichen wie Camping, Luftbildfotografie, mobile Büros, Notladungen und medizinische Rettungsdienste.



Erweiterte AIoT-Fähigkeiten

Der Niederspannungs-Flash-Speicher GD25UFist für erweiterte SoCs ohne 1,8-VIO-Unterstützung ausgelegt, arbeitet mit 1,2 VIO und spart 50 bis 70 Energie im Low-Power-Modus ein. Diese Serie eignet sich für Wearables, IoT-Geräte, Tablets und sonstige batteriebetriebene Anwendungen und steigert die Energieeffizienz von Geräten mit Prozessknoten von 14 nm oder kleiner. Die Hochgeschwindigkeits-Serie GD25LT/LX liefert zudem einen Durchsatz von 400 Mbit/s und ermöglicht so eine schnelle Code-Ausführung bei IoT-Anwendungen.



Eine Demo der KI-gestützten Spracherkennung stellt eine Lösung zur Erkennung von Schlüsselwörtern in Echtzeit vor, die den auf der GD32H7 MCU implementierten Spracherkennungsalgorithmus von Sensory verwendet. Das Design baut auf dem GD32H759i Eval Board mit einer Hauptprozessorfrequenz von bis zu 600 MHz auf, das leistungsfähige Rechenfunktionen bereitstellt. Es unterstützt bis zu 3840 KB Flash-Speicher und 1 MB SRAM für eine effiziente Speicherung und Verarbeitung von Sprachdaten. Diese Konfiguration zeigt das Potenzial für eine robuste, schnelle Erkennung von Schlüsselwörtern in eingebetteten Systemen.



Die Matter Solution ist mit der G32VW553 MCU ausgestattet, die Wi-Fi 6 und Bluetooth LE 5.2 unterstützt. Dank seiner herausragenden Fähigkeiten in den Bereichen Edge-Verarbeitung und Konnektivität eignet sich dieser Mikrocontroller für eine Vielzahl von drahtlosen Anwendungen wie Smart Home-Geräte, Systeme, industrielles Internet und Kommunikations-Gateways. Aufgrund seiner Erschwinglichkeit ist er die perfekte Wahl für kostensensible Anwendungsszenarien wie Bürogeräte, Zahlungsterminals und verschiedene IoT-Geräte.



Beschleunigte Innovation im Automobilsektor

GigaDevice liefert ein breites Spektrum von Flash-Produkten für Fahrzeuge, darunter GD25 NOR Flash von 2 Mb bis 2 Gb und GD5F SPI Nand Flash mit 2/4 Gb, die mit Prozessknoten von 55 nm und 38 nm gefertigt werden. Das neue Octal Flash-Produkt GD25LX mit 128 Mb und 64 Mb erfüllt die wachsenden Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsspeicher. Die Produktfamilien GD25 und GD5F eignen sich für verschiedene Automobilanwendungen wie Fahrerassistenzsysteme, Infotainment und digitale Cockpit-/Cluster-Systeme. Diese Flash-Produkte für die Automobilindustrie sind AEC-Q100-qualifiziert und werden an mehreren Standorten produziert, um globale Tier-1-Zulieferer und Erstausrüster zu versorgen und eine stabile Lieferkette zu gewährleisten.



Die neue MCU-Serie GD32A7 von GigaDevice für die Automobilindustrie übertrifft die Performance der vorherigen Generationen Arm Cortex -M4/M33 mit einem extrem leistungsstarken Arm Cortex -M7-Kern. Mit Varianten wie GD32A71x/GD32A72x/GD32A74x bieten diese MCUs eine überragende Leistung, mehr Sicherheit und eine Vielzahl von Peripherieschnittstellen. Sie sind ausgelegt für verschiedene Automobilanwendungen wie Karosseriesteuerung, Telematik, Beleuchtung, Batteriemanagement, Bord-Ladevorrichtungen oder DC-DC-Wandler, und erweitern das Automobil-Portfolio von GigaDevice.



Die Body Domain Control Solution baut auf der GD32A72x MCU auf und unterstützt den schlüssellosen Zugang (UWB oder PEPS) und Algorithmen zur Vermeidung von Quetschungen durch Fensterheber. Sie verfügt über einen sehr breiten Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 18 V, unterstützt 20 Kanäle für die High-Side- und 24 Kanäle für die Low-Side-Ansteuerung sowie die Kommunikationsprotokolle CANFD und LIN.



Eine BMS-Lösung mit der GD32A74x-MCU arbeitet mit 160 MHz im Single-Lockstep-Core-Modus, mit bis zu 4 MB Flash und 512 KB SRAM. Sie verfügt über eine erweiterbare Hauptsteuerplatinen-Schnittstelle zum Anschluss von Batteriezellen-Überwachungsgeräten und Akkupack-Überwachungsplatinen über isolierte Brücken-ICs. Die Lösung ist mit verschiedenen AFE- und Bridge-Chip-Lösungen kompatibel und besitzt 8 High-Side-Schalter sowie 6 Low-Side-Schalter mit Stromerkennungs- und Diagnosefunktionen. Zudem integriert sie einen lokalen CAN-Transceiver mit Netzwerk-Wake-up-Funktion, zwei Hochgeschwindigkeits-CANFD-Transceiver mit Fehlerschutz und unterstützt CAN-Wake-up- und Daisy-Chain-Signale. Zusätzlich sorgt ein integrierter RTC-Chip für zeitgesteuerte Wake-ups. Das System bietet einen Kollisionssignaleingang und einen Interlock-Signal-PWM-Abtastausgang.

Besuchen Sie GigaDevice am Stand 209, Halle 4, und verfolgen Sie unseren Vortrag beim Embedded Systems Design Forum (Stand A5-351).

14. November, Donnerstag, 15.40 bis 16.10 Uhr, "Supporting your AIoT Anywhere with Arm-Based GD32 Microcontrollers"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241111634084/de/

Contacts:

Telefon: 86 (010) 8288 1196

E-Mail: marcom@gigadevice.com