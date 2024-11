DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Hongkong erneut mit deutlichem Minus

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mit Abgaben. Von der Wall Street kamen zwar positive Vorgaben, jedoch schwächte sich die jüngste Rekordrally deutlich ab.

Die höchsten Abgaben verzeichnet die Börse in Hongkong. Der Hang-Seng-Index verliert nach den kräftigen Vortagesverlusten 2,1 Prozent. Auf dem chinesischen Festland gibt der Schanghai-Composite um 0,3 Prozent nach. Auf das Sentiment drückt weiterhin die Enttäuschung der Anleger über das jüngst von Peking angekündigte Schulden-Swap-Programm im Volumen von 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) zur Stützung der lokalen Regierung. Kritisiert wird vor allem das Fehlen von fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen zur Ankurbelung des schwachen Konsums und des Immobilienmarktes. Medienberichten zufolge, soll die Regierung jedoch Steuersenkungen für den Erwerb von Wohneigentum planen, um den Wohnungsmarkt zu beleben.

Kräftig nach unten geht es auch in Südkorea. Der Kospi büßt 1,4 Prozent ein. Das Korea Development Institute hat seine Wachstums- und Inflationsprognose für das Land in diesem und im nächsten Jahr angesichts des schwächelnden Exportwachstums gesenkt. Das staatliche Think Tank prognostiziert in seinem halbjährlichen Prognosebericht, dass die südkoreanische Wirtschaft im Jahr 2024 um 2,2 Prozent wachsen wird und damit langsamer als im letzten Bericht, wo noch ein Wachstum von 2,5 Prozent prognostiziert wurde. 2025 soll das Wirtschaftswachstum 2,0 Prozent betragen, während zuvor ein Wachstum von 2,1 Prozent erwartet worden war. Unter den Einzelwerten gibt die Aktie von CJ CheilJedang um 1,3 Prozent nach, nachdem der Lebensmittelkonzern Quartalszahlen unter den Markterwartungen vorgelegt hat.

In Tokio gab der Nikkei-225 anfängliche Kursgewinne wieder ab und notiert nun 0,8 Prozent niedriger. An der Börse in Syndey gibt der S&P/ASX 200 leicht um 0,1 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.254,60 -0,1% +8,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.199,08 -0,8% +18,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.496,25 -1,4% -6,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.460,35 -0,3% +16,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.994,20 -2,1% +22,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.709,42 -0,8% +14,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.611,32 +0,1% +11,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:41 % YTD EUR/USD 1,0641 -0,1% 1,0657 1,0688 -3,7% EUR/JPY 163,32 -0,3% 163,83 164,36 +5,0% EUR/GBP 0,8287 +0,1% 0,8280 0,8287 -4,5% GBP/USD 1,2841 -0,2% 1,2871 1,2898 +0,9% USD/JPY 153,48 -0,2% 153,74 153,77 +8,9% USD/KRW 1.400,96 +0,0% 1.400,77 1.396,00 +7,9% USD/CNY 7,2344 +0,3% 7,2114 7,1908 +1,9% USD/CNH 7,2485 +0,3% 7,2271 7,2063 +2,0% USD/HKD 7,7784 +0,0% 7,7758 7,7733 -0,4% AUD/USD 0,6552 -0,4% 0,6575 0,6580 -3,8% NZD/USD 0,5957 -0,1% 0,5962 0,5963 -5,7% Bitcoin BTC/USD 88.672,80 +0,7% 88.091,95 81.329,00 +103,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,92 68,04 -0,2% -0,12 -4,0% Brent/ICE 71,73 71,83 -0,1% -0,10 -4,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.612,60 2.619,23 -0,3% -6,63 +26,7% Silber (Spot) 30,47 30,69 -0,7% -0,22 +28,2% Platin (Spot) 955,40 965,63 -1,1% -10,23 -3,7% Kupfer-Future 4,22 4,23 -0,2% -0,01 +6,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

