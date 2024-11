DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ELEKTROMOBILITÄT - IG-Metall-Chefin Christiane Benner hat ein Paket zum schnelleren Hochfahren der Elektromobilität gefordert. "Das muss ein Gute Laune-Thema an den Stammtischen werden. Wir müssen Gas geben beim Ladeinfrastrukturausbau. Ladestrom muss kalkulierbarer werden für Kunden", sagte Benner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Kfz-Steuer für E-Autos müsse auf null gesetzt werden, beim Ladestrom solle es ein günstiges Stromkontingent beim Kauf eines E-Autos geben. "Für Unternehmen müssen wir es mit besseren Abschreibungsbedingungen attraktiv machen, ihre Firmenflotte auf E-Autos umzustellen. Und E-Autos müssen für Otto Normalverbraucher erschwinglich werden", sagte Benner. Neben einem attraktiven Modell für E-Autos forderte Benner Investitionen in Brücken, Straßen, Schulen und die Sicherheit des Landes. (Funke Mediengruppe)

STANDORT DEUTSCHLAND - IW-Direktor Michael Hüther verlangt für Deutschland einen politischen Kurswechsel ohne ideologische Scheuklappen. Ein Masterplan könnte die Wähler überzeugen. Mit Blick auf die kommenden Monate sagte er: "Mir ist schon bange, was da auf uns zukommt. Trump droht mit einem Zoll von 10 Prozent auf Importgüter; 60 Prozent auf chinesische Importgüter. Das verschärft natürlich die Lage für die wackelige Weltwirtschaft insgesamt und die schwache deutsche Wirtschaft", sagte er im Interview mit der Börsen-Zeitung. "In Deutschland sei der Qualitätsverfall noch nicht gestoppt. Wir brauchen einen großen verlässlichen Investitionsfonds von um die 600 Mrd. Euro, wie es das IW zusammen mit dem IMK ermittelt hat. Und es braucht eine ganze Reihe an Beschleunigungsgesetzen und Bürokratieabbau, damit diese Dinge auch auf die Straße kommen." (BörsenZeitung)

