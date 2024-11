EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

3U Konzern bleibt auf Wachstumskurs und zeigt solide operative Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024



Entwicklung der Segmente bestätigt resilientes Geschäftsmodell

EBITDA trotz wachstumsbedingter Anlaufkosten und Einmaleffekten leicht verbessert

Vorstand konkretisiert Ausblick für 2024 Marburg, 12. November 2024 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) konnte auch im dritten Quartal 2024 an die solide Entwicklung der ersten Jahreshälfte anknüpfen. Kumuliert legte der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,6 % zu und erreichte einen Gesamtwert von EUR 42,1 Mio. (9M 2023: EUR 37,8 Mio.). Im Berichtsquartal selbst erzielte 3U eine moderate Steigerung der Erlöse um 3,9 % auf EUR 13,2 Mio. (Q3 2023: EUR 12,7 Mio.). Stärkster Wachstumstreiber war dabei das Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik). Auch das Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) legte nach einer schwachen Baukonjunktur im letzten Jahr in den ersten neun Monaten 2024 im Umsatz wieder deutlich zu. Dagegen konnte das Segment Erneuerbare Energien witterungs- und preisbedingt nicht an die gute Entwicklung des Vorjahres anknüpfen. "Wir sind mit dem bisherigen Geschäftsverlauf angesichts eines anspruchsvollen Umfelds insgesamt zufrieden. Die einzelnen Segmente entwickeln sich sehr unterschiedlich, unser resilientes Geschäftsmodell sichert den Konzern allerdings in konjunkturellen Schwächephasen ab", beschreibt Christoph Hellrung, CFO der 3U HOLDING AG, die aktuellen Ergebnisse. "Das ITK-Segment entwickelt sich erwartungsgemäß positiv. Bei SHK wachsen wir erfolgreich gegen den Markt. In unserem renditestärksten Segment Erneuerbare Energien machen uns die Windverhältnisse und die Marktpreise sehr zu schaffen. Diese Auswirkungen lassen sich leider nicht vollständig kompensieren", fasst Hellrung zusammen. Neben dem Umsatzwachstum trugen vor allem die gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge zu einer deutlichen Verbesserung des Rohergebnisses um 15,1 % auf EUR 17,6 Mio. bei (9M 2023: EUR 15,3 Mio.). Hier wirkten sich insbesondere die Entschädigungen für die technischen Ausfälle sowie der Verkauf der Goldbestände positiv auf die Ergebnisse aus. Trotz des hauptsächlich akquisitionsbedingt höheren Personalaufwands und den aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Windenergieanlagen notwendigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, konnte das EBITDA gegenüber dem Vorjahr leicht zulegen. Der Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2024 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von EUR 3,5 Mio., was einer moderaten Steigerung von 2,0 % entspricht (9M 2023: EUR 3,4 Mio.). Im dritten Quartal 2024 lag das EBITDA mit EUR 0,8 Mio. auf dem Niveau der vergleichbaren Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge des 3U Konzerns beläuft sich im kumulierten Berichtszeitraum auf 8,2 % nach 9,0 % im Vorjahr. Die Abschreibungen betrugen von Januar bis September 2024 EUR 3,0 Mio. (9M 2023: EUR 2,5 Mio.). Im gleichen Zeitraum erwirtschaftete 3U ein positives Finanzergebnis in Höhe von EUR 0,5 Mio. (9M 2023: EUR 1,8 Mio.). Der Steueraufwand lag bei EUR 0,2 Mio. (9M 2023: EUR 0,7 Mio.). Das auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Konzernergebnis betrug im Zeitraum Januar bis September 2024 EUR 0,8 Mio. (9M 2023: EUR 1,6 Mio.) und das Konzernergebnis pro Aktie EUR 0,02 (unverwässert und verwässert) nach EUR 0,04 im Vorjahr. Resilientes Geschäftsmodell sichert Wachstum Das Segment ITK konnte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahr signifikant um fast 40 % auf EUR 14,6 Mio. steigern (9M 2023: EUR 10,4 Mio.). Organisch betrug das Wachstum im Berichtszeitraum 7,8 %. Dem erwarteten Rückgang im Bereich Voice Retail standen deutliche Zuwächse in den Bereichen Managed Services und Voice Business gegenüber. Das Segment-EBITDA verbesserte sich um 19,4 % auf EUR 3,3 Mio. (9M 2023: EUR 2,8 Mio.). Die EBITDA-Marge lag im Berichtszeitraum 2024 bei 22,8 % nach 26,6 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Aufgrund ungünstiger meteorologischer Bedingungen und technisch bedingter Ausfälle verzeichnete das Segment Erneuerbare Energien im Berichtszeitraum einen deutlich geringeren Stromertrag als im vergleichbaren Zeitraum 2023. Darüber hinaus wurde mit dem Abbau von sieben Anlagen im Windpark Langendorf im Zuge der kommunizierten Repowering-Maßnahmen planmäßig im dritten Quartal begonnen. Dementsprechend sank die Stromproduktion der 3U-Windparks in den ersten neun Monaten 2024 um knapp ein Fünftel auf 33,6 GWh nach 41,9 GWh im Vorjahr. Die Stromproduktion im Solarpark Adelebsen betrug in der Berichtsperiode 8,5 GWh und lag damit ebenfalls unter dem Wert des Vergleichszeitraums mit 9,0 GWh. In Verbindung mit niedrigeren Vergütungspreisen reduzierte sich der Umsatz im Segment Erneuerbare Energien um 39,0 % auf EUR 3,7 Mio. (9M 2023: EUR 6,0 Mio.). Entsprechend ging auch das Segment-EBITDA deutlich auf EUR 2,3 Mio. zurück (9M 2023: EUR 4,4 Mio.). Die EBITDA-Marge ist mit 62,9 % weiterhin sehr hoch, erreichte jedoch nicht das vergleichbare Vorjahresniveau von 73,3 %. Der Umsatz des Segments SHK entwickelte sich im Neunmonatszeitraum 2024 mit einem Plus von 12,2 % auf EUR 24,5 Mio. (9M 2023: EUR 21,8 Mio.) zwar erfreulich, lag aber unter den eigenen noch zuversichtlicheren Annahmen. Insbesondere die Erweiterung des Produktportfolios und die gute Nachfrage nach Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern und Stromspeichern beziehungsweise kompletten PV-Anlagen machte sich im Onlinehandel positiv bemerkbar. Darüber hinaus verzeichnete das Segment insbesondere in den letzten Wochen des Quartals eine leicht anziehende Nachfrage nach Komponenten für Fußbodenheizungen sowie Lüftungstechnik. Die Bruttomarge im Segment SHK konnte im Berichtszeitraum von 17,1 % auf 19,3 % spürbar verbessert werden. Vor dem Hintergrund expansionsbedingt gestiegener operativer Aufwendungen ergab sich ein leicht verbessertes EBITDA in Höhe von EUR -0,5 Mio. (9M 2023: EUR -0,9 Mio.). Gesunde Bilanzrelationen als Basis für weiteres Wachstum Die Bilanzsumme entspricht zum 30. September 2024 mit EUR 119,6 Mio. dem Niveau vom 31. Dezember 2023 (EUR 119,3 Mio.). Auf der Aktivseite verzeichnete der Konzern einen Anstieg der immateriellen Vermögenswerte um insgesamt EUR 11,6 Mio. auf EUR 17,1 Mio. Diese Veränderung ist im Kontext des Bitcoin-Investments von insgesamt mehr als EUR 12 Mio. im zweiten und dritten Quartal des Jahres zu sehen. Als langfristige Wertreserve wurde dieses Engagement bilanziell im Anlagevermögen in den immateriellen Vermögenswerten erfasst. Die Erhöhung der Sachanlagen von EUR 27,0 Mio. auf EUR 35,5 Mio. ist maßgeblich im Zusammenhang mit den geleisteten Anzahlungen für das Repowering-Projekt in Langendorf sowie mit der Errichtung der neuen Firmenzentrale in Marburg zu sehen. Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte reduzierten sich im Berichtszeitraum um EUR 3,2 Mio. auf EUR 1,7 Mio., was hauptsächlich auf die Veräußerung des Goldbestandes zurückgeführt werden kann. Der Rückgang der liquiden Mittel um EUR 18,0 Mio. auf EUR 37,4 Mio. im Konzern steht überwiegend im Zusammenhang mit dem Aufbau des Vorratsbestandes, der Investitionen ins Sachanlagevermögen sowie mit dem Erwerb der Bitcoin. Das Eigenkapital reduzierte sich zum Ende des dritten Quartals auf EUR 87,9 Mio. von EUR 89,1 Mio. zum 31. Dezember 2023. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2024 mit 73,5 % leicht unter 74,7 %, dem Niveau vom Jahresende 2023. Vorstand passt Ausblick für 2024 an Die Entwicklungen in den Segmenten Erneuerbare Energien sowie SHK haben eine Anpassung der Prognose 2024 erforderlich gemacht. So wirken sich die meteorologischen Bedingungen, Einschränkungen in der Verfügbarkeit von Windenergieanlagen sowie der Verlauf der Monatsmarktwerte für Windenergie an Land auch im Schlussquartal 2024 spürbar auf die Ergebnisse des Segments Erneuerbare Energien aus. Auch die schleppende Nachfrage im SHK-Bereich dürfte bis Jahresende weiter unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. Der Vorstand geht dagegen in den verbleibenden Monaten 2024 weiterhin von einem planmäßigen Geschäftsverlauf im Segment ITK aus. Für das laufende Geschäftsjahr werden die anvisierten Zielgrößen daher unter den im März 2024 kommunizierten Bandbreiten erwartet. Der Konzernumsatz soll mindestens EUR 55,0 Mio. betragen (vorher: EUR 58,0 Mio. bis EUR 62,0 Mio.). Bei der Profitabilität rechnet der Vorstand nun mit einer EBITDA-Marge in einer Spanne von 4 % bis 5 % (vorher: 7 % bis 8 %). Ein Upside-Potenzial könnte bis Jahresende aus der Bewertung des Bitcoin entstehen, der nach Vorlage der Ergebnisse der US-Wahl auf ein neues Rekordniveau zulegte. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen war eine Anpassung unseres Forecasts für 2024 notwendig geworden. Dennoch sind wir strategisch auf Kurs. Getreu unserer 3U MISSION 2026+ arbeiten wir weiter mit Hochdruck an der Realisierung unserer mittel- bis langfristigen Wachstumspläne", erklärt Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der 3U HOLDING AG. "Unseren operativen Fokus richten wir derzeit insbesondere auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie auf die Umsetzung der anvisierten Expansionsschritte im SHK-Onlinehandel zur Vorbereitung auf einen möglichen Börsengang", so Knoke weiter. 3U Kennzahlen 3U Konzern 9M 2024 9M 2023 +/- Konzernumsatz EUR Mio. 42,1 37,8 11,6% ITK EUR Mio. 14,6 10,4 39,6% Erneuerbare Energien EUR Mio. 3,7 6,0 -39,0% SHK EUR Mio. 24,5 21,8 12,2% Konzern-EBITDA EUR Mio. 3,5 3,4 2,0% ITK EUR Mio. 3,3 2,8 19,4% Erneuerbare Energien EUR Mio. 2,3 4,4 -47,6% SHK EUR Mio. -0,5 -0,9 EBITDA-Marge % 8,2 9,0 ITK % 22,8 26,6 Erneuerbare Energien % 62,9 73,3 SHK % -2,1 -4,1 Konzernergebnis EUR Mio. 0,8 1,6 -51,6% 3U Konzern 30.09.2024 31.12.2023 +/- Eigenkapitalquote % 73,5 74,7 Liquide Mittel EUR Mio. 37,4 55,4 -32,5% Working Capital EUR Mio. 50,2 68,4 -26,6% Netto Cashbestand EUR Mio. 18,5 39,8 -53,5% Free Cashflow EUR Mio. -18,6 -3,7 Mitarbeiter FTE 165 163 1,2% ITK FTE 68 67 1,5% Erneuerbare Energien FTE 6 4 50,0% SHK FTE 62 65 -4,6% Holding FTE 29 27 7,4%

Heute findet um 10:00 Uhr (MESZ) der 9M 2024 Earnings Call der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, statt. Um am Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link: https://montegaconnect.de/event/3j7lgshn0bgpswanmh0avlf6kzjlnhbw Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach der Veranstaltung unter www.3u.net/newsroom/mediathek/ zur Verfügung stehen. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2024 steht unter www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/ als Download für Sie bereit. Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

