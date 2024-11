Der britische Energieriese Shell steht vor einer wegweisenden Entscheidung im niederländischen Den Haag. Das Berufungsgericht wird heute sein Urteil im spektakulären Klimaschutzprozess gegen den Ölkonzern verkünden. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen nicht nur für Shell, sondern auch für andere Unternehmen haben. Im Kern geht es um die Frage, ob Shell verpflichtet werden kann, seinen CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Ein Urteil in erster Instanz hatte dem Konzern bereits auferlegt, die Emissionen bis 2030 um netto 45 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken.

Mögliche Auswirkungen auf den Aktienkurs

Sollte das Gericht die Klage der Umweltschützer bestätigen, könnte dies erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen für Shell haben. Eine erzwungene Reduzierung der Öl- und Gasproduktion sowie mögliche Schließungen von Tankstellen könnten die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen. Anleger beobachten den Prozess daher mit Spannung, da das Urteil signifikante Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnte. Unabhängig vom Ausgang wird erwartet, dass die unterlegene Partei in Revision gehen wird, was den Rechtsstreit weiter in die Länge ziehen dürfte.

